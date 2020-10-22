JP Morgan: Mali teşvik dopingi olmazsa 4. çeyrekte toparlanma yavaşlar

J.P. Morgan Asset Management'ın baş global stratejisti David Kelly, ABD'de ekonominin pandemiden keskin bir geri sıçrama yaşar gibi göründüğünü, ancak gerçekte bunun "dopingli bir toparlanma" oduğunu söyledi.

Ekonomide ilk anda 'V' şeklinde benzeyen bir toparlanma gözlendiğini ancak, gerçekte bunun kesik bir 'V' şeklinde, yarım V olduğunun görüldüğünü söyledi. Kelly, mali teşviklerin sağlandığı cesaretlendirme, canlanma yavaş yavaş tükendiğinde, büyümenin yeniden yavaşlayacağını savunarak, "Yaşanan durum bir ekonomik toparlanmaya benziyor, ancak bir çeşit dopingli toparlanma. Mali teşvik steroidi ortadan kalktığında ekonomi daha yavaş şekilde büyüyecek. Dördüncü çeyrekte üçüncü çeyrekte olduğundan çok daha yavaş şekilde büyüyecek" diye konuştu.

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