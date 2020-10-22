Yeni imar planlarına TOGG ayarı geliyor

Elektrikli otomobil pazarı dünyada gün geçtikçe büyüyor. Özellikle bu kategoride pazarın 2011 yılında 45 bin adetlik bir pazarı oluşturulduğu düşünüldüğünde bu rakam günümüzde 5 milyon adedin üzerine çıktı.

Fosil yakıtın kullanımının dünyada ilerleyen yıllarda giderek düşmesi beklenirken, elektrikli araçların her alanda giderek yaygınlaşması bekleniyor. Özellikle benzin istasyonlarının yıllar geçtikçe yerlerini şarj istasyonlarına bırakması durumu ülkeleri çevre ve şehircilik alanında yeni adımlar atmasına itiyor.

Türkiye'nin attığı yerli otomobil hamlesi dünyada elektrikli araçlar konusunda öncü bir girişim olarak dikkat çekiyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), dünya basınında da sıkça yer alırken, son olarak Almanya'nın önemli ekonomi gazetelerinden Handelsblatt, yerli otomobil hakkında, "Kendi 'Tesla'sını üretiyor" açıklamasına yer verdi.

2022 YILINDA SERİ ÜRETİME GEÇECEK

Bursa'da devam eden yerli otomobil fabrikasının inşaatının 18 ay süreceği açıklanırken, yerli otomobil TOGG'nun seri üretiminin ise 2022 yılının son çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor.

İMAR PLANLARI ŞARJ İSTASYONLARINA GÖRE ŞEKİLLENECEK

TOGG'un hayatımıza girecek olması nedeniyle Türkiye'nin Çevre ve Şehircilik alanında düzenlemeler de gündeme geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, SABAH ve A Para'nın düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesi programına katılarak elektrikli yerli otomobil hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Zirvedeki 'Geleceğin Şehirleri' panelinde konuşan Kurum, "Yerli otomobili elektrikli üretiyoruz. Bunun içinde elektrikli şarj istasyonlarına ihtiyacımız var. İmar planlarını da artık bu araçlara göre tasarlayacağız" diyerek yeni imar planlarının elektrikli otomobillerin şarj istasyonlarına göre şekilleneceğini vurguladı.

Bakan Kurum, konuşmasının devamında gençlere seslenerek, "Bakanlık olarak özellikle Z nesli gençlerimiz için kuracağımız Ar-Ge merkezlerimizde, fikir atölyelerinde Çevre ve Şehir teknoloji kamplarında şehirlerimizin ihtiyacı olan teknolojileri gelin birlikte geliştirelim" açıklamasını yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: İmar planlarını elektrikli araçlara göre tasarlayacağız