Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artarak 361 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 5.821 puan oldu.

Borsa İstanbul’da günlük-haftalık yabancı payları 23/10/2020

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 23/10/2020

Almanya'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 58,0'e yükselerek beklentileri aşması sonrası Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 12.563 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 4.875 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 primle 6.839 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 19.169 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa paralel 1,1818 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa karşın ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı ve küresel bazda beklentilerden iyi gelen makro ekonomik verilerle Avrupa borsalarının alıcılı seyrettiğini söyledi.

Bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de perakende satışlar eylülde aylık yüzde 1,5, yıllık yüzde 4,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Brexit konusu ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.