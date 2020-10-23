Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 23/10/2020

Tekfen Holding (TKFEN, Negatif): Tekfen 2020 yılının üçüncü çeyreğinde piyasa beklentilerinin aksine 14,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiş ve olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Piyasa beklentisi Şirket'in 3. çeyrekte 157mn TL, bizim beklentimiz de 236mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedeceği yönündeydi. Tahminimizdeki sapmada, kimya sanayi grubunun beklentimizden iyi performans sergilemesine karşın taahhüt grubunun beklentimizin aksine yüksek zarar kaydetmesi etkili olmuştur. Tekfen'in toplam satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre taahhüt tarafı gelirlerindeki azalmanın etkisiyle %10 oranında gerileyerek 2.693mn TL'ye inerken, satışların maliyeti ise %4 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %77,1 oranında daralarak 117,8mn TL'ye gerilerken, brüt kar marjı da %17,2'den %4,3'e inmiştir. Şirket'in operasyonel giderleri de aynı dönemde %7,9 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 3Ç2019'da kaydedilen 9,7mn TL'lik gidere karşın, 3Ç2020'de 82,1mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece 143,8mn TL faaliyet zararı kaydedilmiştir. Diğer taraftan, şirket 3Ç2020'de 215,3mn TL de net finansman geliri kaydetmiş ve böylece vergi gideri öncesi net dönem karı 72,7mn TL olmuştur. 86,2mn TL'lik vergi gideri sonrası ise 14,6mn TL'lik ana ortaklık net dönem zararı oluşmuştur.



Tekfen'in üçüncü çeyrek zarar rakamı sonrası ilk dokuz aydaki ana ortaklık net dönem karı 130,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in bir önceki yılın aynı dönemindeki ana ortaklık net dönem karı 1.440,3mn TL idi.



Ayrıca Tekfen 2020 yılı beklentilerini yeniden güncellemiştir. Buna göre şirket, 2020 yılı ortalama dolar kuru beklentisini 6,66'dan 6,99'a çekmesinin de önemli etkisiyle 2020 yılında konsolide bazda satış gelirleri tahminini 12.400mn TL'den 13.539mn TL'ye (taahhüt grubu satış gelirlerinin 8.068mn TL'den 8.922mn TL'ye, kimya sanayi satış gelirlerinin 3.583mn TL'den 3.774mn TL'ye ) yükseltirken, FAVÖK tahminini ise 944mn TL'den 773mn TL'ye (taahhüt FAVÖK'ünü 371mn TL'den 69mn TL'ye indirirken, Kimya sanayi FAVÖK'ünü ise 510mn TL'den 605mn TL'ye çekmiştir) indirmiştir. Tekfen 2020 yılı net kar beklentisini de taahhüt ve tarımsal üretim grubu kar beklentilerindeki düşüşlere bağlı olarak 556mn TL'den 412mn TL'ye indirmiştir.

Ziraat Yatırım