Gelişen piyasalara sermaye girişi 6 haftanın en yüksek seviyesinde

Bank of America'nın EPFR verilerinden derlediği rapora göre, gelişmekte olan piyasa hisse senetlerine sermaye girişi 21 Ekim haftasında son 6 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Gelişmekte olan piyasa hisse senedi fonlarına 2,7 milyar dolar sermaye girişi olurken, gelişmekte olan piyasa borçlanma kağıtlarınana da 2,2 milyar dolar sermaye girişi gerçekleşti. 21 Ekim haftasında global hisse senedi fonlarına sermaye girişi 1,8 milyar dolarda kaldı. Bunda Avrupa hisse senedi fonlarından 2,2 milyar dolar sermaye çıkışı etkili oldu.

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