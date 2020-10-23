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politika faizini değiştirmedi

, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25 seviyesinde bıraktı.

AA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 14:02 Son Güncelleme: 23.10.2020 14:03 ABONE OL
Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

Rusya Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25 seviyesinde bıraktı. Bankadan yapılan açıklamada, enflasyon riskinin devam etmesi üzerine politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel risklerin arttığına işaret edilen açıklamada, ekonominin bu yıl yüzde 4 ila 5 küçülmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'da enflasyonun 2020'de yıllık yüzde 3,9 ila 4,2 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtildi.

2015'in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, temmuz ayında politika faizini yüzde 4,25'e kadar düşürmüştü.

SON DAKİKA! Faiz kararı açıklandı: Merakla beklenen kararı Merkez Bankası duyurdu!

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Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi
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