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Bakan Albayrak'tan ekonomi diplomasisi: 100'den fazla şirketin temsilcisi katılacak...

Citibank tarafından düzenlenen , 'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Konferans kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanı , küresel dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek. Şirketlerin toplam ciroları ve piyasa değerleri trilyonlarca doları buluyor

AA
Giriş Tarihi: 25.10.2020 16:39 Son Güncelleme: 25.10.2020 16:46 ABONE OL
Bakan Albayrak'tan ekonomi diplomasisi: 100'den fazla şirketin temsilcisi katılacak...

Citibank tarafından düzenlenen Citibank Yatırımcı Konferansı, 27 Ekim'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası küresel ekonomilerin nasıl şekilleneceği, tedarik zincirlerinin ne yönde değişeceği konularının tartışıldığı bir ortamda Türkiye önemli bir toplantı gerçekleştiriyor.

100'DEN FAZLA DEV ŞİRKETİN TEMSİLCİSİ KATILACAK

27 Ekim'de Citibank tarafından düzenlenecek toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek. Video konferans yoluyla yapılacak toplantıya teknoloji, ilaç, otomotiv, enerji, sigortacılık gibi sektörlerden 100'den fazla şirketin temsilcileri katılacak.

Dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren küresel şirketlerin toplam ciroları ve piyasa değerleri trilyonlarca doları buluyor.

Aralarında dünyanın en değerli şirketlerinin de bulunduğu toplantıda, doğrudan yatırımlar konusunda Türkiye'deki yatırım imkanları, fırsatlar ve gelişmeler ele alınacak.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan atama müjdesi

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Bakan Albayrak'tan ekonomi diplomasisi: 100'den fazla şirketin temsilcisi katılacak...
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