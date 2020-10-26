Başkan Erdoğan'dan boykot çağrısı: Fransız mallarını satın almayın!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan "İslam alemi sancılı, zorluklarla dolu günler yaşıyor. İslam beldelerinde anaların feryatları, bombalara enkaza çevrilen camilerin görüntüleri yansıyor. Libya'nın zengin yer altı kaynakları darbeciler ve Batılı emperyalist güçler tarafından talan edildi. İslam ve Müslüman düşmanlığının adeta veba gibi sirayet ettiğini görüyoruz. Ben milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markaları satın almayın." diye konuştu.