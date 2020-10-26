Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 26/10/2020

Arçelik (ARCLK, Pozitif): 2020'nin 3. çeyrek finansallarına göre şirketin ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %325,2 artışla 1.022mn TL olmuş ve hem 853mn TL'lik bizim beklentimizin hem de 742mn TL'lik piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmadan beklentimizden daha iyi gerçekleşen satış gelirleri ve brüt kar marjı etkili olmuştur. Şirket'in 3Ç2020 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,8 artışla 11.938mn TL olmuştur. Satışların %34'ünü oluşturan yurtiçi satışlar %48,8 oranında artış kaydederken, yurtdışı satışlar %42,8 oranında yükselmiştir. Yurtdışı satışlardaki artışın 11,5 puanı organik büyümeden kaynaklanırken, kur etkisinin 31,2 puan olumlu etkisi olmuştur. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %41,4 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %51,6 artışla 4.132mn TL olurken, brüt kar marjı 1,6 puan artışla %34,6 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %31,1 artışla 2.724mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden gelirler kur farkı gelirleri kaynaklı 466,5mn TL'yi göstermiştir. 3Ç2019'da diğer faaliyetlerden sadece 70,8mn TL gelir kaydedilmişti. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %160,8 artışla 1.874mn TL olurken, faaliyet karı marjı ise 7 puan artışla %15,7'ye yükselmiştir. 3Ç2020 FAVÖK'ü ise %88,2 artışla 1.726mn TL'yi göstermiştir. FAVÖK marjı ise 3,3 puan artışla %14,5 olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 48,6mn TL gider, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan ise 22mn TL gelir yazılmıştır. Finansman tarafında ise net giderler 3Ç2019'a göre %23,9 artışla 562,5mn TL olmuştur. Böylece, 243,8mn TL'lik vergi gideri sonrasında, ana ortaklık net dönem karı geçen sene 3. çeyreğe göre %325,2 artarak 1.022mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin ana ortaklık karı üstünden hesaplanan net kar marjı da geçen sene aynı çeyreğe göre 5,6 puan artarak %8,6 seviyesine yükselmiştir.



Üçüncü çeyrek karıyla birlikte Şirket'in yılın ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminin %146 üzerinde gerçekleşmiş ve 1.684mn TL'ye yükselmiştir.



Şirket 2020 yılı beklentilerini de güncellemiştir. Buna göre 2020 yılında konsolide cironun %25-30 arasında artmasını beklenirken, FAVÖK marjının %11,5'in üzerinde gerçekleşmesi öngörülmektedir. Yatırım harcamalarının ise 180mn TL civarında olabileceği tahmin edilmekle birlikte net işletme sermayesinin ciroya oranın beklentisi de %27 altı seviyelerdir.

Ziraat Yatırım