Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 26/10/2020

26 Ekim 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Arçelik (ARCLK, Pozitif): 2020'nin 3. çeyrek finansallarına göre şirketin ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %325,2 artışla 1.022mn TL olmuş ve hem 853mn TL'lik bizim beklentimizin hem de 742mn TL'lik piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmadan beklentimizden daha iyi gerçekleşen satış gelirleri ve brüt kar marjı etkili olmuştur. Şirket'in 3Ç2020 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,8 artışla 11.938mn TL olmuştur. Satışların %34'ünü oluşturan yurtiçi satışlar %48,8 oranında artış kaydederken, yurtdışı satışlar %42,8 oranında yükselmiştir. Yurtdışı satışlardaki artışın 11,5 puanı organik büyümeden kaynaklanırken, kur etkisinin 31,2 puan olumlu etkisi olmuştur. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %41,4 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %51,6 artışla 4.132mn TL olurken, brüt kar marjı 1,6 puan artışla %34,6 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %31,1 artışla 2.724mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden gelirler kur farkı gelirleri kaynaklı 466,5mn TL'yi göstermiştir. 3Ç2019'da diğer faaliyetlerden sadece 70,8mn TL gelir kaydedilmişti. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %160,8 artışla 1.874mn TL olurken, faaliyet karı marjı ise 7 puan artışla %15,7'ye yükselmiştir. 3Ç2020 FAVÖK'ü ise %88,2 artışla 1.726mn TL'yi göstermiştir. FAVÖK marjı ise 3,3 puan artışla %14,5 olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 48,6mn TL gider, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan ise 22mn TL gelir yazılmıştır. Finansman tarafında ise net giderler 3Ç2019'a göre %23,9 artışla 562,5mn TL olmuştur. Böylece, 243,8mn TL'lik vergi gideri sonrasında, ana ortaklık net dönem karı geçen sene 3. çeyreğe göre %325,2 artarak 1.022mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin ana ortaklık karı üstünden hesaplanan net kar marjı da geçen sene aynı çeyreğe göre 5,6 puan artarak %8,6 seviyesine yükselmiştir.
Üçüncü çeyrek karıyla birlikte Şirket'in yılın ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminin %146 üzerinde gerçekleşmiş ve 1.684mn TL'ye yükselmiştir.
Şirket 2020 yılı beklentilerini de güncellemiştir. Buna göre 2020 yılında konsolide cironun %25-30 arasında artmasını beklenirken, FAVÖK marjının %11,5'in üzerinde gerçekleşmesi öngörülmektedir. Yatırım harcamalarının ise 180mn TL civarında olabileceği tahmin edilmekle birlikte net işletme sermayesinin ciroya oranın beklentisi de %27 altı seviyelerdir.
Ziraat Yatırım
Logo Yazılım (LOGO, Nötr): Logo Yazılım 3Ç2020'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %54,9 oranında artarak 31,3mn TL'ye yükselmiştir. Piyasanın ortalama net kar beklentisi 29mn TL idi. Şirket'in satış gelirleri üçüncü çeyrekte yıllık %30 oranında artarak 120mn TL'ye (%64 Türkiye, %36 Romanya) yükselirken, brüt kar %25 oranında artmış ve 93,6mn TL'ye yükselmiştir. FAVÖK de %20,7 oranında yükselerek 42,1mn TL'ye ulaşmıştır. Brüt kar ve FAVÖK marjı ise sırasıyla %78,0 ve %35,1 gerçekleşerek bir önceki yılın üçüncü çeyreğinin yine sırasıyla 3,2 puan ve 2,7 puan altında kalmışlardır. Diğer yandan, Şirket'in 3Ç2020'deki net kar marjı %26,1 gerçekleşerek yıllık 4,2 puan artış göstermiştir. Ek olarak, Şirket bu çeyrekte kur farkı gelirlerinin önemli etkisiyle 8,5mn TL net finansman geliri kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 2,3mn TL net finansman gideri kaydedilmişti.
Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılının ilk dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %45,5 oranında artarak 82,9mn TL'ye yükselmiştir.
Ziraat Yatırım
Tekfen Holding (TKFEN, Sınırlı Pozitif): Barilla'nın, makarna üretimindeki karbon ayak izini azaltmak için 7 ülkeden 11 firmanın iş birliğiyle İtalya'nın Foggia kentinde başlattığı AB destekli Hiflex Projesi'nin önemli ayaklarından biri olan güneş sahasının tüm mühendislik çalışmalarını Tekfen Mühendislik üstlenecek. Proje kapsamında güneşi iki yönlü takip edebilen heliostat adı verilen, yaklaşık 7 bin 500 metrekare toplam alana sahip, güneş yoğunlaştırma sahasının tüm mühendislik çalışmaları ise Tekfen Mühendislik tarafından üstlenildi. Kaynak: Dünya
TOFAŞ (TOASO, Sınırlı Pozitif): Yönetim Kurulu tarafından, TOFAŞ Bursa fabrikasında üretilen Doblo modelinin üretim süresinin 1 yıl uzatılmasına ve yatırım çalışmalarına başlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda en son 28.05.2013 tarihli açıklama ile 2009-2021 olarak kamuya duyurulan proje süresi 2022 yılsonuna kadar uzatılmıştır. 2009-2020 döneminde proje kapsamında yaklaşık 1,1mn adet üretim gerçekleşmiş olup, yeni yatırımın ve süre uzatımının da katkısıyla tüm proje döneminde yaklaşık %75'i ihracat pazarlarına yönelik olmak üzere, yaklaşık 1,25mn adet üretim hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2021 yılsonuna kadar yaklaşık 28mn EUR yatırım yapılması öngörülmekte olup, yeni motorlu araçların üretimine 2021 yılı ortasında başlanması planlanmaktadır.
Ziraat Yatırım
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Pandeminin havacılık sektörü üzerindeki etkilerine ilişkin mevcut durumu göz önünde bulundurarak, Türk Hava Yolları, filo planlarını gözden geçirmiş ve Airbus firmasıyla mutabık kalarak belirli teslimleri yeniden planlamıştır. Aynı zamanda, Türk Hava Yolları'nın geleceği için sağlam bir temel sağlamak adına, mevcutta teslim edilmemiş siparişler, havayolunun operasyonel ve finansal kapasitesi doğrultusunda yeniden planlanmıştır. Yapılan bu planlamada, Airbus firması ile Türkiye arasında var olan ve sektörün içinde bulunduğu bu zor zamanlarda elzem olan güçlü endüstriyel ilişkiler de dikkate alınmıştır.
Ayrıca, Bloomberg haberine göre Türk Hava Yolları, koronavirüs salgınının finansal verilerine etkisini yumuşatmak için bazı yabancı uyruklu pilotlarını altı aylık ücretsiz izine çıkardı. Ücretsiz izinler 1 Kasım itibarıyla başlayacak, karar altı ay sonra gözden geçirilecek.
Ziraat Yatırım
TMSF: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Plastik, Nakpilsa Plastik, Royal ve Atlas Halı ile BCF1 ticari ve iktisadi bütünlüklerini yeniden satışa çıkardı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilanlara göre, ihale edilecek ticari ve iktisadi bütünlüklerin muhammen bedeli; Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 1.12 milyar TL, Naksan Plastik AŞ'nin sahip olduğu Nakpilsa Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 315 milyon TL, Royal Halı İplik AŞ, Atlas Halı AŞ ve Naksan Plastik AŞ'nin sahip olduğu Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 353 milyon TL ve Royal Halı İplik AŞ ile Naksan Plastik AŞ'nin sahip olduğu BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için ise 87.5 milyon TL olarak belirlendi. Satışa çıkarılan ticari ve iktisadi bütünlüklerin ihaleleri 18 Aralık'ta TMSF'nin İstanbul'daki merkezinde yapılacak. TMSF söz konusu işletmeleri daha önce 6 Ağustos'ta satışa çıkarmıştı. Kaynak: Dünya
Say Yenilenebilir Enerji (SAYAS): Şirketin dünyanın en büyük rüzgar kulesi üretim kapasitesine sahip olan Güney Kore'de yerleşik Win & P Ltd. şirketinin tedarikçi listesine alındığı, kule iç aksamlarına yönelik 3,9mn EUR tutarında teklifinin onaylandığı, daha sonra aynı şirketin muhtelif projelerine yönelik toplam 1,2mn EUR tutarında 11 kulelik bir teklif daha verildiği daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı. 11 kulelik bu teklifin de onaylandığı duyurulmuştur.
Ziraat Yatırım
Doğuş GYO (DGGYO): 22.10.2020 tarihli Yönetim kurulu Kararına istinaden, 23.10.2020 tarihinde 9,65 - 9,74 fiyat aralığından 7.770 adet satış işlemi şirket tarafından gerçekleştirilmiştir. Böylelikle şirket paylarının fiili dolaşım oranı %5,0015'e ulaşmıştır. Bu işlemle birlikte satışına karar verilen payların toplam sermayeye oranı 23.10.2020 tarihi itibariyle % 0,4647'ye düşmüştür.
Ziraat Yatırım