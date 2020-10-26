Pelosi'den teşvik paketi açıklaması: Bugün anlaşmaya varılabilir

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump yönetiminin COVID-19 yeni yardım paketi konusunda Demokratlar tarafından hazırlanan teklifi gözden geçirmekte olduğunu ve Beyaz Saray'dan bugün bir yanıt gelmesini beklediğini söyledi.

Pelosi, bir anlaşmaya varılacağı konusunda iyimserliğini devam ettirdiğini de vurguladı. 3 Kasım'da yapılacak seçimlerin sonucu ne olursa olsun, yeni bir koronavirüs yardım paketi üzerinde anlaşma sağlanacağını ancak kendisinin bu anlaşmanın mümkün olan en kısa zamanda yapılması taraftarı olduğunu da belirtti.

"ANLAŞMA NE KADAR ÇABUK OLUR İSE O KADAR İYİ"

Pelosi, "Anlaşma ne kadar çabuk olur ise o kadar iyi" diye konuştu. Demokratlar tarafından hazırlanan koronavirüs yardım paketi yasa tasarısının nihai şeklinin Hazine Bakanı Mnuchin tarafından gözden geçirilmekte olduğunu anlatan Pelosi, Beyaz Saray ile nihai bir anlaşmaya varmayı beklediklerini vurguladı.

Beyaz Saray Personel Şefi Meadows da yaptığı açıklamada, Demokratların sundukları teklifi henüz görmediğini belirtti ve hala bir anlaşmaya varılamamış olmasının sorumlusunun Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar olduğunu öne sürdü.

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