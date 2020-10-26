SON DAKİKA HABER! Yerli otomobil rakiplerine işte böyle fark atacak! TOGG merakla beklenen detayları duyurdu...

Son dakika haberleri... 'Yerli otomobil'de kullanılacak menzili, şarj süresini ve verimliliği belirleyecek en önemli parçaların başında gelen bataryanın detayları belli oldu.

2020'li yıllarla beraber otomobil tercihlerinde elektrikli modellerin yollarda kullanılmasının artması bekleniyor. Küresel elektrikli otomobil satışlarında kullanılan batarya teknolojisi tüketicilerin tercihlerinde en ön sıralarda yer alacak.