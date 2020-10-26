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! Hazine ve Maliye Bakanı rakamlarla duyurdu: Büyüme patikasını destekleyecek

Hazine ve Maliye Bakanı verilerini değerlendirdi. Bakan Albayrak, "Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor. Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi %6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise %74,6'dan %74,9'a yükseldi" dedi.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 11:05 Son Güncelleme: 26.10.2020 11:13 ABONE OL
Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak rakamlarla duyurdu: Büyüme patikasını destekleyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan sektörel güven endeksi verilerini değerlendirdi. Bakan Albayrak, "Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor." dedi.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi %6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise %74,6'dan %74,9'a yükseldi" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan atama müjdesi

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Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak rakamlarla duyurdu: Büyüme patikasını destekleyecek
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