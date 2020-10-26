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! ''de merakla beklenen detaylar belli oldu! rakiplerine işte böyle fark atacak...

haberi... Batarya teknolojisi elektrikli otomobillerin en önemli parçalarından biri olarak kabul ediliyor. Otomobillerdeki kullanılacak batarya ömrü, menzili, hızlı şarj olması gibi seçeneklerin geliştirilmesiyle bu araçlara gelecek taleplerin artması hedefleniyor. 'nin Otomobili Girişim Grubu (), yerli otomobilde kullanılacak batarya teknolojisinin detaylarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 12:10 Son Güncelleme: 26.10.2020 12:29 ABONE OL
SON DAKİKA! 'Yerli otomobil'de merakla beklenen detaylar belli oldu! TOGG rakiplerine işte böyle fark atacak...

haberleri... ''de kullanılacak menzili, şarj süresini ve verimliliği belirleyecek en önemli parçaların başında gelen bataryanın detayları belli oldu.

2020'li yıllarla beraber otomobil tercihlerinde elektrikli modellerin yollarda kullanılmasının artması bekleniyor. Küresel satışlarında kullanılan batarya teknolojisi tüketicilerin tercihlerinde en ön sıralarda yer alacak.

SON DAKİKA! 'Yerli otomobil'de merakla beklenen detaylar belli oldu! TOGG rakiplerine işte böyle fark atacak...

'nin doğuştan elektrikli yerli otomobilindeki kullanılacak batarya teknolojisini Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (), Twitter hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

İşte yerli otomobilde kullanılacak batarya teknolojisinin detayları:

SON DAKİKA! 'Yerli otomobil'de merakla beklenen detaylar belli oldu! TOGG rakiplerine işte böyle fark atacak...

BATARYA RAKİPLERİNE GÖRE DAHA UZUN MENZİL SAĞLAYACAK

"Lityum-iyon bataryamızda enerji ve güç yoğunluğunu optimize eden NMC (Nikel Manganez Kobalt Oksit katodu kullanılacak. Farasis'in geliştirdiği NMC 811 kimyası Nikel oranı açısından zengindir."

SON DAKİKA! 'Yerli otomobil'de merakla beklenen detaylar belli oldu! TOGG rakiplerine işte böyle fark atacak...

"Modüllerimizde enerji yoğunluğu yüksek kesecik (pouch) tipi hücreler kullanılacak."

SON DAKİKA! 'Yerli otomobil'de merakla beklenen detaylar belli oldu! TOGG rakiplerine işte böyle fark atacak...

"Alüminyum muhafazalı kompakt modüller ile yüksek yapısal dayanım sağlanacak."

SON DAKİKA! 'Yerli otomobil'de merakla beklenen detaylar belli oldu! TOGG rakiplerine işte böyle fark atacak...

YÜKSEK VERİMLİ SIVI SOĞUTMA VE YENİLİKÇİ BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ İLE MAKSİMUM BATARYA ÖMRÜ, PERFORMANS VE GÜVENLİK

"Otomobillerimiz 300+ ve 500+ menzile sahip olacak ve 30 dakikanın altında yüzde %80'e kadar şarj edilebilecek."

SON DAKİKA! 'Yerli otomobil'de merakla beklenen detaylar belli oldu! TOGG rakiplerine işte böyle fark atacak...

"Modüler yapısı sayesinde enerji depolama başta olmak üzere farklı sektörlerdeki birçok uygulamada kullanılabilecek."

SON DAKİKA! 'Yerli otomobil'de merakla beklenen detaylar belli oldu! TOGG rakiplerine işte böyle fark atacak...

İşte TOGG'un paylaştığı o video:

TOGG duyurdu! Yerli otomobilde merakla beklenen detaylar belli oldu…

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SON DAKİKA! 'Yerli otomobil'de merakla beklenen detaylar belli oldu! TOGG rakiplerine işte böyle fark atacak...
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