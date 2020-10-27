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Piyasaların gözü bu toplantıda olacak! uluslararası yatırımcılarla buluşuyor

, bugün uluslararası dev firmaların temsilcileriyle görüşmelerde bulunacak. Aralarında dünyanın en değerli şirketlerinin de bulunduğu toplantıda, doğrudan yatırımlar konusunda Türkiye'deki yatırım imkanları, fırsatlar ve gelişmeler ele alınacak.

Giriş Tarihi: 27.10.2020 16:13 ABONE OL
Piyasaların gözü bu toplantıda olacak! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uluslararası yatırımcılarla buluşuyor

Citibank Yatırımcı Konferansı, bugün saat 16.00'da video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Aralarında dünyanın en değerli şirketlerinin de bulunduğu toplantıda, doğrudan yatırımlar konusunda Türkiye'deki yatırım imkanları, fırsatlar ve gelişmeler ele alınacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek.

Toplantıya teknoloji, ilaç, otomotiv, enerji, sigortacılık gibi sektörlerden 70'ten fazla şirketin temsilcileri katılacak.

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Piyasaların gözü bu toplantıda olacak! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uluslararası yatırımcılarla buluşuyor
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