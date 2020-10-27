SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı

Yatırımcı Konferansı, saat 16.00'da video konferans yöntemiyle başladı.

Aralarında dünyanın en değerli şirketlerinin de bulunduğu toplantıda, doğrudan yatırımlar konusunda Türkiye'deki yatırım imkanları, fırsatlar ve gelişmeler ele alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşme gerçekleştiriyor.

Toplantıya teknoloji, ilaç, otomotiv, enerji, sigortacılık gibi sektörlerden 70'ten fazla şirketin temsilcileri katılıyor.

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Bakan Albayrak'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:



"BİRÇOK ÇOK ULUSLU ŞİRKET ÜRETİMLERİNİ ASYA'DAN BÖLGEMİZE YÖNLENDİRMEYE BAŞLADI"



Bakan Albayrak, "Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı" dedi.



Bakan Albayrak, "Bu dönemde küresel şirketlerin Türkiye gibi yabancı şirketlere karşı tarafsız, şoklara dirençli, güvenilir, dinamik ortaklara ihtiyacı var" dedi.



Bakan Albayrak, "Türkiye, yatırımcılara güçlü üretim tabanı, eğitimli insan kaynağı, stratejik konumu ve lojistik altyapısıyla benzersiz fırsatlar sunuyor" dedi.

Bakan Albayrak, "Türkiye ekonomisi, bir dönüm noktasında, yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi" dedi.