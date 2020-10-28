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Son dakika: Bakan Albayrak'tan açıklama: Ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakında alacağız

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı : Finansal İstikrar ve olarak verimli bir toplantı yaptık. Bugün attığımız adımların ve izlediğimiz ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte alacağız inşaallah. Allah milletimizin refahı için verdiğimiz tüm emekleri muvaffak kılsın.

DHA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 20:40 Son Güncelleme: 28.10.2020 20:55 ABONE OL
Son dakika: Bakan Albayrak'tan açıklama: Ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakında alacağız

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bugün attığımız adımların ve izlediğimiz ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte alacağız inşallah" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi' olarak verimli bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Bugün attığımız adımların ve izlediğimiz ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte alacağız inşallah. Allah milletimizin refahı için verdiğimiz tüm emekleri muvaffak kılsın" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Bakan Albayrak'tan açıklama: Ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakında alacağız
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