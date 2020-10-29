ABD ekonomisi 3. çeyrekte hızlı büyüdü

ABD ekonomisi, üçüncü çeyrekte şimdiye kadarki en hızlı büyümesini gerçekleştirdi. Ülkede 3. çeyrekte gayri safi yurtiçi hasıla yıllık bazda yüzde 33,1 oranında arttı.

3. çeyrekte ABD ekonomisindeki büyümede, kişisel tüketim harcamaları, özel stok yatırımları, ihracat ve sabit yatırımlardaki artışın, federal hükümet harcamaları ile yerel hükümet harcamalarındaki düşüşle kısmen dengelenmesi etkili oldu.

Aynı dönemde ithalat da artış gösterdi. Ayrıca, Koronavirüs Yardım, Kurtarma ve Ekonomik Güvenlik Yasası'nın (CARES Yasası) sona ermesi büyüme verilerinde etkili oldu.

ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5 oranında gerilemesinin ardından Şubat ayından bu yana teknik resesyon içerisindeydi.

Ülkede milli gelirin yüzde 32'lik bir artış gerçekleştirmesi beklenirken, açıklanan veriler tahminlerin üzerinde geldi. Bir önceki İkinci Dünya Savaşı sonrası rekoru, 1950'nin ilk çeyreğindeki yüzde 16,7'lik artıştı.

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