Petrol fiyatlarında düşüş yüzde 5'i aştı: Mayıs sonundaki düzeylerine geriledi

Fransa ve Almanya'da, Covid-19 vakalarında hızlı artıa bağlı olarak yeni kısıtlamaların küresel petrol talebini olumsuz etkileyeceği kaygılarıyla yüzde 5'in üzerinde düşüşle Mayıs sonundaki düzeylerine geriledi.



ABD'de petrol stoklarındaki yüksek artışın da, aşırı üretimden kaynaklanıyor olabileceği endişeleri de, fiyatlardaki düşüşün etkenleri arasında sayıldı.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 23 Ekim'de biten haftada 4.3 milyon varil artarak 492.4 milyon varile yükseldi ve böylece, stoklar son beş yıllık ortalamalara göre, bu dönemin yüzde 9.0 üzerine çıktı.



Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD hampetrol stokları, 23 Ekim'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 4 milyon 570,000 bin varil yükseldi. Analistler aynı dönemdeki stok artışını 1.11 milyon varil olarak öngörüyordu.



Aralık teslimi Brent petrolün fiyatı yüzde 5.98 düşüşle varil başına 36.81 dolara, aynı ay teslimi Batı Teksas Hampetrolü de (WTI) yüzde 5.94 düşüşle varil başına 35.15 dolara geriledi.

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