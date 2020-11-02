Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu! "İhracatın güç kazandığı yeni bir döneme giriyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ihracat verileri ile ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak, "Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı %95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz." dedi

Bakan Albayrak'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı tam açıklama şu şekilde:

YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ

Ekim ayında ihracatımız %5,6 artarak 17,3 milyar dolar oldu. Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı %95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz.