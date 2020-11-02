Karantina önlemleri geldi: Petrol 5 ayın en düşük seviyesine geriledi

Petrol fiyatları piyasalar için karışık bir haftaya girerken, Libya'daki üretim artırımı ve Avrupa'da artan koronavirüs karantina önlemleriyle birlikte son beş ayın en düşük seviyesinde.

Vadeli kontratlar, artan üretim ve azalan talep ile birlikte Asya piyasalarında yüzde 6 kadar düşüş yaşadı.

Libya'nın petrol üretiminde yaşanan artış traderları şaşırtırken, OPEC+ ülkeleri için sorun yaratmaya devam ediyor. Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Mustafa Sanalla, günlük üretimin 800 bin varile ulaştığını ve 2021 yılının başında üretimi günlük 1.3 milyon varile çıkarmayı planladıklarını söyledi.

Avrupa'daki bazı ülkeler koronavirüse karşı daha sert önlemler almaya yeniden başlarken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, haftasonu İngiltere için kısmi bir karantina uygulamasını duyurdu.

Kötüleşen talep görünümü ve artan üretimle birlikte ABD ham petrol göstergesi Batı Teksas Petrolü (WTI) 20 Ekim'deki kapanışından bu yana yüzde 17 aşağıda. Demokratların Başkan adayı Joe Biden'ın seçimleri kazanması durumunda petrol fiyatları daha fazla mali teşvik paketi beklentisiyle birlikte yükselebilir.

Vandana Insights kurucusu Vandana Hari, "ABD seçimleri, İngiltere ve Avrupadaki karantina önlemleri ve Libya'dan gelen fazladan üretimle birlikte petrol piyasaları cadı kazanına dönmüş durumda. Piyasalarınsa seçimleri nasıl fiyatladığını söylemek biraz zor: Biden'ın kazandığı takdirde İran petrol üretiminin yeniden başladığını görebilir ya da belirsiz seçim sonuçları ve kaos da görebiliriz" dedi.

Aralık vadeli Batı Teksas Petrolü (WTI), Nymex piyasasında, Singapur saatiyle 11:20'de yüzde 3.8 düşerek varil başına 34.42 dolar seviyesine geriledi. Kontrat Cuma günü yüzde 1.1 düşüş ile kapatarak 1 Haziran'dan bu yana ilk defa haftalık yüzde 10 değer kaybına ulaştı.

Aralık vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 2.1 değer kaybederek varil başına 36.68 dolar seviyesine geldi. Kontrat son 5 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor.

Petrol fiyatlarında düşüş yüzde 5'i aştı: Mayıs sonundaki düzeylerine geriledi