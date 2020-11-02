SON DAKİKA! Ekonomide kritik veri açıklandı: 5 aydır güçlenen performans!

İSTİHDAM YARATMA HIZI 2.5 YILIN ZİRVESİNDE

İstihdamda belirgin artış devam etti, istihdam yaratma hızı Şubat 2018'den beri en yüksek düzeye ulaştı. İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI Ekim verilerine göre de anket kapsamında takip edilen 10 sektör içinde en güçlü büyüme yine ana metal sanayi ile kimyasal, plastik ve kauçuk sektörlerinde kaydedildi. Üretim ve istihdamdaki en yüksek oranlı artış ana metal sanayi sektöründe gerçekleşirken, kimyasal, plastik ve kauçuk sektörü ise yeni siparişlerdeki büyümenin başını çekti. Gıda ürünleri ile giyim ve deri ürünleri sektörlerinde faaliyet koşulları zayıfladı.

EŞİK DEĞER 50,0'NİN ÜZERİNDE ÖLÇÜLEN TÜM RAKAMLAR SEKTÖRDE İYİLEŞMEYE İŞARET EDİYOR

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Ekim 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, eylülde 52,8 olarak ölçülen PMI Ekim'de 53,9'a yükseldi ve sektörün performansında güçlü bir iyileşmeye işaret etti.