SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

"EKONOMİK DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, daha fazla üretim, istihdam ve ihracat hedefiyle ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlar atıldığını ifade ederek,

V-tipi toparlanma devam ediyor,

İstihdam artıyor

İhracatta büyüme sürüyor

Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50'yi aştı

açıklamasını yaptı.