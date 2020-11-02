SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.
"EKONOMİK DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, daha fazla üretim, istihdam ve ihracat hedefiyle ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlar atıldığını ifade ederek,
açıklamasını yaptı.
Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 2, 2020
✅V-tipi toparlanma devam ediyor
✅İstihdam artıyor
✅İhracatta büyüme sürüyor
✅Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50'yi aştı.👇 pic.twitter.com/WuY479rrYE