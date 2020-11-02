Haberler Haberler Haberleri Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma hamlesi

: 'ndan yeni sıkılaştırma hamlesi

haberi: 'ndan yeni bir sıkılaştırma hamlesi geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 3 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların alabilme limitleri (BAL) sıfırlanmıştır" denildi.

Giriş Tarihi: 2.11.2020 09:08 Son Güncelleme: 2.11.2020 09:16 ABONE OL
Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma hamlesi

Son dakika haberi: Merkez Bankası'ndan yeni bir sıkılaştırma hamlesi geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda para politikası ve likidite yönetimi çerçevesinde gerekli tüm araçlar kararlı bir şekilde kullanılmaya devam edilecektir." denildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan tam açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

3 KASIM'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 3 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL) sıfırlanmış, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemleri durdurulmuştur.

Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda para politikası ve likidite yönetimi çerçevesinde gerekli tüm araçlar kararlı bir şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Borsa İstanbul’da yabancı payları en çok artan hisseler 02/11/2020

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma hamlesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA