ABD başkanlık seçimleri öncesinde petrol ve altın fiyatları hafif toparlandı

ABD başkanlık seçimleri öncesinde, Libya'nın hızla artan petrol üretiminin de etkisiyle sert düşen petrol fiyatları ve doların güç kazanmasıyla düşen altın fiyatları hafif toparlandı.

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 03/11/2020

Borsa İstanbul’da yabancı payları artan hisseler 03/11/2020

Avrupa genelinde Covid-19 kısıtlama uygulamalarının yakıt talebini zayıflatacağı endişeleriyle petrol fiyatları gerilerken, ABD başkanlık seçimleri öncesinde güvenli limana artan talep ile altın fiyatları yükselse de, güçlü dolar, sarı madenin kazanımlarını sınırladı.



Küresel emtia piyasalarında;



- Brent petrol yüzde 3.26 artışla 38.95 dolar,

- Batı Teksas yüzde 3.78 artışla 36.90 dolar,

- altın yüzde 0.20 artışla 1,891.20 dolar,

- gümüş yüzde 0.50 artışla 23.94 dolar,

- bakır yüzde 0.89 artışla 6,773.00 dolar,

- platin yüzde 0.58 artışla 861.11 dolar,

- paladyum yüzde 0.82 artışla 2,238.46 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada gram altın 513 liraya, çeyrek altın 839 liraya, Cumhuriyet altını da 3,450 liraya yükseldi.

İş Yatırım'ın emtia analizinde, spot altının haftanın ilk işlem gününde, ABD seçimlerine bir gün kala ilgi gördüğüne işaret edilerek, şöyle denildi:

"Yatırımcıların risk iştahının baskılanması durumunda önemli yere sahip olacak altın, 16 dolarlık primlerle kapanışa doğru yüzde 1.0'e yakın değer kazandı.

"Üç ay vadeli kurşun kontraları dışında LME metallerinde de alıcılı bir gün geride bırakıldı.

"Haftalık bazda görülen stok artışları, kurşunun günü yüzde 1.21 oranında ekside sonlandırmasına sebep olurken, aynı vadeye sahip alüminyum, bakır ve çinko kontratları ise sırasıyla yüzde 0.95,yüzde 0.47 ve yüzde 0.69 oranlarında değer kazandı.

"Talep tarafında belirsizliğin korunduğu ortamda, petrole bir iyi haber arz tarafında geldi.

"Pazartesi günü, Rus petrol şirketleri Enerji Bakanı Alexander Novak ile OPEC üretim kesintilerinin gevşemesinin üç ay ertelenmesi olasılığını görüştüler.

"Haber, aktif vade WTI ve Brent kontratlarına olumlu yansıdı ve kapanışa doğru yüzde 3.3'e yakın primler görüldü."