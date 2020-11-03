Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 03/11/2020

3 Kasım 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Kordsa Teknik tekstil (KORDS, Nötr): Kordsa 3Ç2020'de 19,6mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Şirket bir önceki çeyrekte 15,4mn TL, bir önceki yılın üçüncü çeyreğinde ise 77,5mn TL ana ortaklık karı kaydetmişti. Bizim beklentimizi Şirket'in bu çeyrekte 23mn TL kar elde etmesi yönündeyken, piyasanın ortalama kar beklentisi 19mn TL idi. Şirket'in satış gelirleri 3Ç2020'de 1.079mn TL gerçekleşerek yıllık %16,1 oranında gerilerken, brüt kar %37,4 oranında düşmüş ve 146,7mn TL'ye inmiştir. Brüt kar marjı da yıllık 4,6 puan azalarak %13,6 olmuştur. FAVÖK ise 3Ç2020'de 96,4mn TL (piyasa beklentisi 102mn TL) gerçekleşerek geçen yılın üçüncü çeyreğine göre %45,1 oranında gerilerken, FAVÖK marjı %8,9 olarak gerçekleşmiştir. 3Ç2019'da FAVÖK marjı %13,7 idi. Diğer yandan, Kordsa bu çeyrekte 71mn TL net finansman gideri kaydetmiştir.
Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılının ilk dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %65,1 oranında gerileyerek 93,9mn TL olmuştur.
Ziraat Yatırım
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Nötr):TSKB'nin 2020 yılının üçüncü çeyreğindeki solo net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %21,3 oranında artarak 204,1mn TL'ye yükselmiştir. Piyasanın kar beklentisi 196mn TL iken, bizim beklentimiz 198mn TL idi. Banka'nın net faiz gelirleri çeyreksel bazda %19,5 oranında artarak (TÜFE endeksli tahvillerin getirisi çeyreksel olarak 45,5mn TL artarak 115mn TL'ye yükselmiştir.) 559,1mn TL'ye yükselerek karı desteklerken, ticari kar 80mn TL artarak 96,4mn TL'ye yükselmiş ve karı destekleyen bir diğer kalem olmuştur. Diğer yandan, karşılık giderleri bu çeyrekte 375mn TL gerçekleşerek bir önceki çeyreğe göre %63,7 oranında artış göstermiş ve karın daha yüksek gelmesini engellemiştir. Banka özkaynak yönetimi uygulanan ortaklıklardan ise 16,6mn TL gelir kaydetmiştir. TSKB'nin net faiz marjı ilk çeyrekte 58 baz puan artarak %4,84'e yükselmiştir. Banka'nın özsermaye ve aktif karlılığı ise sırasıyla %14,6 ve %1,6 olarak gerçekleşerek bir önceki çeyreğin üzerinde gerçekleşmişlerdir. Banka'nın takipteki krediler oranı da önemli bir değişim göstermemiş ve %3,45 olarak gerçekleşmiştir.
Üçüncü çeyrek karı sonrasında Banka'nın 2020 Ocak - Eylül dönemi net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,1 oranında düşüş göstermiş ve 526,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Banka, bir kısmı ikinci çeyrekte revize olan beklentilerde kısmen değişikliğe gidildiğini açıklamıştır. Buna göre; TÜFE'ye endeksli menkul kıymetlerin değerlemesinde kullanılan Ekim - Ekim enflasyonu %9,5'tan %11,5'a revize edilmiştir. %15'in altında kalması tahmin edilen faaliyet giderleri artışının pandemi etkisi ile %10 seviyesi civarında gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bu paralelde, gider/gelir oranı da %12 seviyelerine revize edilmiştir. Yılsonunda %4 seviyelerinde kaydedilmesi beklenen net faiz marjında, TÜFE'ye endeksli menkul kıymet getirisi ve kur etkisi nedeniyle yukarı yönlü revizyona gidilmiştir. Net faiz marjının yıl sonunda %4,5 seviyesi civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. Özellikle üçüncü çeyrekte gerçekleşen TL'nin değer kaybı nedeniyle, sermaye yeterlilik oranı %15,5 (2020T: >17 idi) seviyesine revize edilmiştir. Son çeyrekte bazı konsorsiyum kredilerinin birinci aşamadan ikinci aşamaya taşınma olasılığı dikkate alınarak, ikinci aşama kredi oranı %15 seviyelerine revize edilmiştir. Banka karşılıklardaki ihtiyatlı yaklaşımını sürdürmektedir. Bu nedenle, yıl sonu net kredi risk maliyeti, 150 baz puan altı beklentisinden, 200 baz puanın altı seviyesi civarına taşınmıştır.
Ziraat Yatırım
Tekfen Holding (TKFEN, Sınırlı Pozitif): Şirketin 30.06.2020 ve 30.09.2020 tarihli mali tablo dipnotlarında, bağlı ortaklıklarından Gate İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin COVID-19 tedbirleri kapsamında İşveren İdare tarafından geçici olarak durdurulduğu belirtilen Kazakistan'daki "Kuyubaşı Basınç Yönetim - İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Enstrüman Montaj İşleri" Projesinin kapsamına yönelik olarak İşveren İdare ile bir süredir müzakere edilmekte olan iş artışları İşveren İdare tarafından onaylanmıştır. Buna göre yayınlanan İş Emri uyarınca söz konusu Projenin toplam bedeli yaklaşık 116mn ABD Doları artışla 622mn ABD Doları'na ulaşmıştır. Projede, hız ve yoğunluğu kontrollü olarak arttırılacak şekilde, saha çalışmalarına başlanmıştır. Hisse dün günü %1,8 oranında artıda kapatmıştır.
Ziraat Yatırım
Akaryakıt: Motorinin litre fiyatında gece yarısından (3.11.2020) geçerli olmak üzere 12 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 16 kuruş indirim yapılacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,19 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,07 lira olacak. Motorinin litresi; İstanbul'da 6,14 liradan 6,02 liraya, İzmir'de 6,22 liradan 6,10 liraya inecek. Ankara'da ortalama 6,79 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,63 lira olacak. Benzinin litresi; İstanbul'da 6,74 liradan 6,58 liraya, İzmir'de 6,81 liradan 6,65 liraya inecek. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Borsa İstanbul: Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB.E) payında 03/11/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 02/12/2020'dir.
Ayrıca, Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN.E) payında 03/11/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" ve "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. KARTN payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 02/02/2021'dir.
Orge Enerji (ORGE): Şirketin devam eden işleri arasında yer alan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Projesi'nde, işveren Sembol-Yeni Yapı İnşaat İş Ortaklığı'ndan, Profesyonel Sistemler Elektrik İşleri'ne yönelik 4.750.000 TL+KDV tutarında ilave sipariş alınmıştır. Böylece Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğü 26.750.000 TL+KDV tutarına ulaşmıştır. İşin 45 günde bitirilmesi planlanmaktadır.
Ziraat Yatırım
RTA Laboratuvarları (RTALB): Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından SARS- Cov-2 (2019-nCov) RT-q PCR Tespit Kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması Kapsamında, firmaya 500.000 adet ürün siparişi verilmiştir.
Ziraat Yatırım