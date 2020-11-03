Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 03/11/2020

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Nötr):TSKB'nin 2020 yılının üçüncü çeyreğindeki solo net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %21,3 oranında artarak 204,1mn TL'ye yükselmiştir. Piyasanın kar beklentisi 196mn TL iken, bizim beklentimiz 198mn TL idi. Banka'nın net faiz gelirleri çeyreksel bazda %19,5 oranında artarak (TÜFE endeksli tahvillerin getirisi çeyreksel olarak 45,5mn TL artarak 115mn TL'ye yükselmiştir.) 559,1mn TL'ye yükselerek karı desteklerken, ticari kar 80mn TL artarak 96,4mn TL'ye yükselmiş ve karı destekleyen bir diğer kalem olmuştur. Diğer yandan, karşılık giderleri bu çeyrekte 375mn TL gerçekleşerek bir önceki çeyreğe göre %63,7 oranında artış göstermiş ve karın daha yüksek gelmesini engellemiştir. Banka özkaynak yönetimi uygulanan ortaklıklardan ise 16,6mn TL gelir kaydetmiştir. TSKB'nin net faiz marjı ilk çeyrekte 58 baz puan artarak %4,84'e yükselmiştir. Banka'nın özsermaye ve aktif karlılığı ise sırasıyla %14,6 ve %1,6 olarak gerçekleşerek bir önceki çeyreğin üzerinde gerçekleşmişlerdir. Banka'nın takipteki krediler oranı da önemli bir değişim göstermemiş ve %3,45 olarak gerçekleşmiştir.



Üçüncü çeyrek karı sonrasında Banka'nın 2020 Ocak - Eylül dönemi net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,1 oranında düşüş göstermiş ve 526,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.



Banka, bir kısmı ikinci çeyrekte revize olan beklentilerde kısmen değişikliğe gidildiğini açıklamıştır. Buna göre; TÜFE'ye endeksli menkul kıymetlerin değerlemesinde kullanılan Ekim - Ekim enflasyonu %9,5'tan %11,5'a revize edilmiştir. %15'in altında kalması tahmin edilen faaliyet giderleri artışının pandemi etkisi ile %10 seviyesi civarında gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bu paralelde, gider/gelir oranı da %12 seviyelerine revize edilmiştir. Yılsonunda %4 seviyelerinde kaydedilmesi beklenen net faiz marjında, TÜFE'ye endeksli menkul kıymet getirisi ve kur etkisi nedeniyle yukarı yönlü revizyona gidilmiştir. Net faiz marjının yıl sonunda %4,5 seviyesi civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. Özellikle üçüncü çeyrekte gerçekleşen TL'nin değer kaybı nedeniyle, sermaye yeterlilik oranı %15,5 (2020T: >17 idi) seviyesine revize edilmiştir. Son çeyrekte bazı konsorsiyum kredilerinin birinci aşamadan ikinci aşamaya taşınma olasılığı dikkate alınarak, ikinci aşama kredi oranı %15 seviyelerine revize edilmiştir. Banka karşılıklardaki ihtiyatlı yaklaşımını sürdürmektedir. Bu nedenle, yıl sonu net kredi risk maliyeti, 150 baz puan altı beklentisinden, 200 baz puanın altı seviyesi civarına taşınmıştır.

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