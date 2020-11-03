SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz!

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçiye 600 milyon TL destek sağlandığını duyurdu.

ÇİFTÇİYE 600 MİLYON TL DESTEK SAĞLANDI

Bakan Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz! Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon ₺ destek sağladık. Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız" mesajını paylaştı.