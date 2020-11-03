Haberler Haberler Haberleri SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz!

! : Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz!

haberi... , hesabından, "Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz! Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon lira destek sağladık. Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 3.11.2020 13:06 Son Güncelleme: 3.11.2020 13:22 ABONE OL
SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz!

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçiye 600 milyon TL destek sağlandığını duyurdu.

ÇİFTÇİYE 600 MİLYON TL DESTEK SAĞLANDI

Bakan Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz! Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon ₺ destek sağladık. Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız" mesajını paylaştı.

SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz

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SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz!
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