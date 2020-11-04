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Dünyanın en büyük halka arzı durduruldu

borsalarındaki dünyanın en büyük halka arzı olması beklenen Ant Group'un Şanghay ve Hong Kong halka arzları durduruldu. Halka arzın durdurulduğuna dair açıklama Shanghay ve Hong Kong borsaları tarafından yapıldı.

Giriş Tarihi: 4.11.2020 09:57 ABONE OL
Dünyanın en büyük halka arzı durduruldu

Alibaba'nın iştiraklerinden Arnt Group'un Shanhay ve Hong Kong borsalarındaki halka arzı durduruldu. Halka arzın durdurulduğuna dair açıklama Shanghay ve Hong Kong borsaları tarafından yapıldı.

Shanghay Borsası'nın yaptığı açıklamada, "Ant, finansal teknoloji düzenleme-denetim ortamıı gibi ciddi konularda bildirimde bulundu. Bu konular, Şirket'in kote olması veya bildirim zorunluluklarını yerine getirmesi için gerekli şartları karşılamayabilir. Bunun sonucu olarak Şirket'in STAR Market olarak bilinen Bilim ve Teknoloji Innovasyon Pazarı'na kote olmasının askıya alınmasına karar verildi" denildi.

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Dünyanın en büyük halka arzı durduruldu
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