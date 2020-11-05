Son dakika | Bakan Albayrak 'Nice seferlere, nice zaferlere!' diyerek paylaştı! Milli enerjide yeni müjde

Son dakika haberi: Türkiye milli enerji ve maden politikalarının meyvelerini almaya devam ediyor. Bakan Albayrak, Fatih Sondaj Gemisi'nin Türkali-1 Kuyusu'nda sondaja başlamasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Nice seferlere, nice zaferlere!#Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 5, 2020
Hayırlı olsun. #MilliEnerjiGüçlüGelecek #MilliEnerjideYeniMüjde https://t.co/Uzl8TsHsEx
"HAYIRLI OLSUN"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından, "Nice seferlere, nice zaferlere! Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı. Hayırlı olsun." dedi.
Bakan Albayrak paylaşımında, #MilliEnerjiGüçlüGelecek #MilliEnerjideYeniMüjde etiketlerini kullandı.