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Son dakika | Bakan Albayrak 'Nice seferlere, nice zaferlere!' diyerek paylaştı! Milli enerjide yeni müjde

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı , 'nin Kuyusu'nda sondaja başlamasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Nice seferlere, nice zaferlere! Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı. Hayırlı olsun." dedi.

Giriş Tarihi: 5.11.2020 12:53 Son Güncelleme: 5.11.2020 13:05 ABONE OL
Son dakika | Bakan Albayrak 'Nice seferlere, nice zaferlere!' diyerek paylaştı! Milli enerjide yeni müjde

Son dakika haberi: Türkiye milli enerji ve maden politikalarının meyvelerini almaya devam ediyor. Bakan Albayrak, Fatih Sondaj Gemisi'nin Türkali-1 Kuyusu'nda sondaja başlamasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"HAYIRLI OLSUN"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından, "Nice seferlere, nice zaferlere! Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı. Hayırlı olsun." dedi.

Bakan Albayrak paylaşımında, #MilliEnerjiGüçlüGelecek #MilliEnerjideYeniMüjde etiketlerini kullandı.

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Son dakika | Bakan Albayrak 'Nice seferlere, nice zaferlere!' diyerek paylaştı! Milli enerjide yeni müjde
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