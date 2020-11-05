İngiltere Merkez Bankası faizleri değiştirmedi: Varlık alım hedefinde artırıma gitti

İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tutarken varlık alım programını 745 milyar sterlinden 875 milyar sterline çıkardı.

Negatif faiz oranları BoE gündeminde

Küresel piyasalar Fed'in kararına odaklandı

Ekonomistlerin beklentisi bankanın politika faizini yüzde 0,10 düzeyinde tutacağı, varlık alım programını ise 845 milyar sterline çıkaracağı yönündeydi.

Karar oybirliğiyle alındı. Bankanın açıklamasında salgının İngiltere ekonomisini 4. çeyrekte daralmaya iteceği belirtildi.

Bankanın karar metninde yılın ilk çeyreğinde gayrisafi yurtiçi hasılanın artacağı beklentisi yer aldı. Bunun yanında İngiltere ticaretinin tek pazardan çıkış dolayısıyla etki göreceği ifade edildi. Bunların yanında 2021 yılının 2. çeyreğinde işsizliğin yüzde 7,75 seviyelerinde zirve yapacağı öngörüldü.

Karar öncesinde İngiliz Sun gazetesi ise ismini açıklamadığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, BOE'nin tahvil alım programı hedefini 200 milyar sterline kadar yükseltebileceğini yazmıştı.

Bankanın kararı İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın parlamentoda koronavirüs pandemisine karşı yeni hükümet destekleri hakkında konuşma yapacak olması nedeniyle saat olarak öne çekilmişti.