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SON DAKİKA! : Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında

, "Yeni Ekonomi Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında" dedi.

Giriş Tarihi: 5.11.2020 14:03 Son Güncelleme: 5.11.2020 14:12 ABONE OL
SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sosyal medya hesabı Twitter 'dan Türk Reasürans A.Ş. hakkında açıklama yaptı.

Bakan Albayrak, "Kapasite. Teminat. Sağlıklı ve sürdürülebilir katkı. Yeni Ekonomi Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında" mesajını paylaştı.

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SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında
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