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Başkanı Powell: İyileşme hızı son aylarda yavaşladı

  () Başkanı , ekonominin Covid-19 pandemisi kaynaklı kriz öncesi düzeylerine dönmesinin biraz zaman alacağını vurguladı ve Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle, iyileşme hızının son aylarda yavaşladığınına dikkat çekti.

DHA
Giriş Tarihi: 6.11.2020 09:05 Son Güncelleme: 6.11.2020 09:22 ABONE OL
Fed Başkanı Powell: İyileşme hızı son aylarda yavaşladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin Covid-19 pandemisi kaynaklı kriz öncesi düzeylerine dönmesinin biraz zaman alacağını vurguladı ve Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle, iyileşme hızının son aylarda yavaşladığınına dikkat çekti.

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Powell, Fed'in on iki günlük para politikası toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 enfeksiyonlarındaki artışın "özellikle endişe verici" olduğunu vurguladı ve ekledi:

"Ekonomi hala büyüyor ancak bu konuda kimsenin rahat hissettiğini söylemem. Genişlemenin ilk beş, altı ayını beklenenden daha iyi atlattık ... Ama bu hastalık oldukça mütevazı olmalıyız. Bu (hastalık) ortadan kalkmadı."

Powell'a göre merkez bankası ve ABD Hazine Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen varlık alımları, krizle birlikte finansal koşulları hafifletti ve ekonomiye destek verdi.

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Fed Başkanı Powell: İyileşme hızı son aylarda yavaşladı
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