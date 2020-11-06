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Son dakika: kararını açıkladı

Piyasaların gündeminde bu hafta ABD'de yapılan Başkanlık seçimleri ve 'in kararı yer alıyor. Seçim sonuçlarına ilişkin oy sayımı devam ederken ABD (Fed) Federal Açıp Piyasa Komitesi () piyasalar için kritik faiz kararını açıkladı. Fed, yüzde 0.00 - 0.25 aralığında bulunan faizleri sabit bıraktı.

DHA
Giriş Tarihi: 6.11.2020 09:10 Son Güncelleme: 6.11.2020 09:17 ABONE OL
Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açıp Piyasa Komitesi (FOMC), yüzde 0.00 - 0.25 aralığında bulunan faizleri sabit bıraktı.

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Fed'den yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında kez indirim yapan FOMC'nin 10 üyesinin tamamı oylarını faizlerin değiştirilmemesi yönünde kullandı.
FOMC açıklamasında, Covid-19 pandemisine bağlı zorluklar karşısında, ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçların kullanılacağına ilişkin kararlılık bir kez daha vurgulandı.

"Devam eden halk sağlığı krizi, yakın vadede ekonomik faaliyetler, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek ve orta vadede ekonomik görünüm için önemli riskler oluşturacaktır" uyarısı yapılan FOMC açıklamasında, hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması durumunda, politikaların yeni koşullara göre ayarlanacağı vurgulandı.

Fed ayrıca, uzun vadede yüzde 2.0 hedefine ulaşmak için, enflasyonun kısa süreliğine yüzde 2.0'nin üzerine çıkmasına da izin verileceği de eklendi.

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Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı
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