Goldman Sachs, Avrupa ve ABD için ekonomik tahminlerini düşürdü. Kuruluş tarafından Cumartesi günü açıklanan raporda, ABD ve Avrupa ekonomileri için beklentiler, artan Covid19 vakaları nedeniyle aşağı çekildi.

Goldman Sachs Baş Ekonomisti Jan Hatzius öncülüğündeki ekonomistler tarafından hazırlanan raporda, "Atlantik'in her iki tarafında da Covid19 vakaları keskin şekilde artış gösteriyor. Bu durum yakın vadede büyük ülkelerin ekonomilerine yansıyacaktır. Yakın vadede riskler aşağı yönlü" denildi. Raporda, ABD'nin yeni seçilen Başkanı Biden'ın muhtemelen 1 trilyon dolar civarında bir teşvik paketi için Cumhuriyetçi Parti ile anlaşacağı, rakamın Demokratlar'ın hakim olacağı bir Kongre görülseydi bunun iki katı olacağı değerlendirildi.

Goldman, ABD ekonomisi için gelecek yıl ilk çeyrek büyüme beklentisini %7'den %3,5'e çekti. Avrupa için 4. çeyrek tahmini ise %9,1 büyümeden %8,7 daralmaya revize edildi. ABD ekonomisi için 2020 GSYH tahmini -%3,5, 2021 GSYH tahmini %5,3, 2022 tahmini de %3,8 açıklandı.

Euro Bölgesi için 2020 tahmini -%7,2, 2021 tahmini %5,3, 2022 tahmini de %4,3 açıklandı. Yatırım kuruluşu 2021 yılında küresel ekonomi için ise %6,0 büyüme tahmin etti. Genel beklenti büyümenin %5,2 civarında olacağı yönünde bulunuyor. 2020 tahmini ise %4,0 daralma öngörüyor.

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