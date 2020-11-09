Koronavirüs aşısı haberleri küresel piyasaları uçurdu

Pfizer ile BionTech'ın ortaklaşa geliştirmekte oldukları koronavirüs aşısının yüzde 90'dan fazla etkinlik gösterdiğinin ve aşının ciddi bir güvenlik endişesi ortaya koymadığının açıklaması, ABD vadeli endekslerini ve Avrupa borsalarını coşturdu.

Piyasaları umutlandıran gelişme: Covid-19'a karşı %90 etkili

Bu yıl 25 milyon kişi için yeterli olacak 50 milyon doz, gelecek yıl ise 1,3 milyar doz aşı üretilmesinin beklendiğinin de ifade edilmesi ile birlikte ABD vadeli endekslerinde yükseliş yüzde 5'i geçti.

Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi şu sıralarda 1472 puan, yüzde 5,21, S&P 500 vadeli endeksi 123,5 puan, yüzde 3,53 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi 100 puan, yüzde 0,83 artıda. Londra'da FTSE 100 endeksi 264,56 puan, yüzde 4,48, Frankfurt'ta DAX 662,99 puan, yüzde 5,31 ve Paris'te Cac-40 317,83 puan, yüzde 6,41 yükseldi.