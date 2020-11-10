Avrupa ekonomisi ne zaman toparlanacak? Goldman beklentisini açıkladı

Goldman Sachs, Euro Bölgesi için gelecek 6 ayın zorlu göründüğünü, ancak 2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin ciddi şekilde toparlanmasını beklediklerini söyledi.

Koronavirüs salgının kontrol altına almaya yönelik tedbirlerin etkisi ile 19 üyeli Euro Bölgesi'nin 2020 yılının son çeyreğinde yüzde 2,3 daralmasını ve 2021'in ilk çeyreğnide sadece yüzde 0,5 büyümesini bekleyen Goldman Sacns, ikinci çeyrekten itibaren ise güçlü bir toparlanmanın başlayacağını savundu.

Goldman Sachs, "Bizim 2020 yılı için ortalama büyüme tahminimiz hali hazırda yüzde 5,3 ile cari piyasa beklentilerine yakın. Euro Bölgesi'nde reel GSYH'nın COVID-19 öncesi seviyeye 2022 yılının ilk yarısında topalanmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

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