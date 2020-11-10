Fauci: ABD'de koronavirüs aşısının dağıtımına yıl sonuna kadar başlanabilir

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, koronavirüsü karşı bir aşının ortaya konmasına "artık bir şey kalmadı" açıklamasını yaptı.

Pfizer ile BionTech tarafından geliştirilen bir COVID-19 aşısının denekler üzerinde yüzde 90'dan fazla etkinlik gösterdiğinin açıklanması sonrası konuşan Fauci, ABD'de aşının dağıtımının yıl sonundan önce başlayabileceğini vurguladı. Konuşmasında Moderna'nın da hali hazırda bir aşı geliştirmekte olduğunu belirten Faici, bu aşının da benzer etkinlik gösterebileceğine inandıklarını vurguladı.

CNN'e konuşan Fauici, aşı haberlerinin Amerikan halkının rahatlamasına yol açmaması gerektiği uyarısında da bulanarak, Amerikalıları sabırlı olmaya ve bu süreçte koruyucu tedbirleri uygulamaya devam etmeye de çağırdı.

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