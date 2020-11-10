Kalyon Enerji'den dev hamle! Düğmeye basıldı: Kapasite iki katına çıkacak istihdam artacak

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ne 400 milyon dolar yatırım ile kurulan ve 19 Ağustos tarihinde faaliyete başlayan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda kapasite artırılması için Çin merkezli CETC ile anlaşma yapıldı. Yapılan planlamaya göre, Ar-Ge dahil güneş paneli üretiminin 4 aşamasını da tek çatı altında toplayarak; dünyada ilk olma özelliğine sahip fabrikanın hücre ve güneş paneli üretiminde 500 Megavat olan kapasitesi 1000 Megavata çıkartılacak.

Video konferans sistemi ile yapılan imza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, CETC Yönetim Kurulu Başkanı Zhaoxiong Chen katılırken kapasite artırma çalışmaları 2021 Haziran'a kadar tamamlanacak.