Haberler Haberler Haberleri Son dakika: 'Koronavirüs aşısı'nın fiyatı belli oldu! Covid-19 aşısı haberi piyasaları çoşturmuştu

Son dakika: ''nın fiyatı belli oldu! haberi piyasaları çoşturmuştu

Son dakika haberi... Geniş örneklem grubunda yapılan çalışmalarda Pfizer'in geliştirdiği aşının 'a karşı yüzde 90 etkili olduğu tespit edildi. Küresel hisse senetleri dün Pfizer'ın aşı haberinden kaynaklı iyimserlikle rekor seviyelere tırmandı. Bugün ise BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen (Covid-19) aşısının piyasa değerinin altında olacağı duyuruldu. Gelen son dakika haberine göre, ABD ile yapılan anlaşmada bir doz aşının 19,5 dolar (159 TL) olacağı ifade edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 17:59 Son Güncelleme: 10.11.2020 18:02 ABONE OL
Son dakika: 'Koronavirüs aşısı'nın fiyatı belli oldu! Covid-19 aşısı haberi piyasaları çoşturmuştu

BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısının piyasa değerinin altında olacağı duyuruldu. Gelen son dakika haberine göre, ABD ile yapılan anlaşmada bir doz aşının 19,5 dolar (159 TL) olacağı ifade edildi.

Koronavirüs aşısı haberleri küresel piyasaları uçurdu Piyasaları umutlandıran gelişme: Covid-19'a karşı %90 etkili

Koronavirüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech ve ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'in, gelen olumlu verilerinin ardından bu ay içinde ABD'ye koronavirüs aşısı için onay başvurusunu sunacakları belirtildi. Pfizer, ABD hükümeti ile Temmuz ayında 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. İki doz halinde uygulanan bu aşının ABD'deki fiyatlandırılmasında doz başına 159 TL, iki dozunun ise 318 TL olacağı bildirildi.

ALMANYA AŞIYI 2021'İN İLK ÇEYREĞİNDE BEKLİYOR

Almanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aşının 2021'in ilk çeyreğinden önce alınmayacağı ifade edildi. Açıklamada, "Olumlu bir risk-fayda oranının teyit edilebileceği varsayılırsa, ilk onayların en erken 2021'in ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor" denildi.

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Son dakika: 'Koronavirüs aşısı'nın fiyatı belli oldu! Covid-19 aşısı haberi piyasaları çoşturmuştu
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