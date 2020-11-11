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rekor üstüne rekor kırdı: Endeks tüm zamanların en yükseğini gördü

'da tarihi gün yaşandı. Endeks rekor üstüne rekor kırdı. Özellikle Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası dolar ve altında sert düşüşler yaşanırken, İstanbul yükselişini güçlendirdi. BIST 100 endeksi gün içi 1284,62 puan seviyesini ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken yükselişin banka hisseleri öncülüğünde gerçekleşmesi dikkat çekti. Bankacılık endeksindeki yaklaşık yüzde 9 yükselerek, Borsa İstanbul'un lokomotifliğini üstlendi. Borsa İstanbul'da günü ise yüzde 2,91 değer kazancıyla 1.279,22 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Ayrıca Pay Piyasasında da bugün 61 milyar 267 milyon 798 bin 993 TL ile işlem hacmi rekoru kırıldı.

AA
Giriş Tarihi: 11.11.2020 19:04 Son Güncelleme: 11.11.2020 19:25 ABONE OL
Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırdı: Endeks tüm zamanların en yükseğini gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,91 değer kazancıyla 1.279,22 puandan, BIST 30 endeksi yüzde 3,94 kazançla 1.426,83 puandan, BIST TÜM Endeksi de yüzde 2,44 artışla 1.452,68 puandan tamamlayarak kapanış rekoru gerçekleştirdi

İŞLEM HACMİ REKORU KIRILDI

Borsa İstanbul Pay Piyasasında da bugün 61 milyar 267 milyon 798 bin 993 TL ile işlem hacmi rekoru kırıldı.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK KAPANIŞI GELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,91 değer kazancıyla 1.279,22 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.284,62 puanla da tarihi zirveyi gördü. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 52,5 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 8,88 ve holding endeksi yüzde 3,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 2,44 ile spor oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamalarıyla, döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisi ve bankacılık hisselerinin öncülüğünde tarihi zirve olan 1.284,62 puana ulaşan BIST 100 endeksi, günü de yüzde 2,91 değer kazancıyla 1.279,22 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolarda sert düşüş

Açıklamalarla birlikte Türk lirası varlıklara olan talep hızla arttı. Gün içinde Türkiye'nin risk primi (CDS) 450 seviyelerinden 400'e kadar gerilerken dolar/TL, yüzde 4'e yakın değer kaybederek 7.8317, avro/TL'de yüzde 4'ün üzerinde azalış kaydederek 9,2084 seviyelerini gördü.

Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar!

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmaları ile ABD'de enflasyon ve Avro Bölgesinde sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 seviyesinin direnç, 1.190 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırdı: Endeks tüm zamanların en yükseğini gördü
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