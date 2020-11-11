Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 11/11/2020

11 Kasım 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Arçelik (ARCLK, Nötr) 30.09.2020 tarihli açıklamasına takiben Ardutch B.V. üzerinden dolaylı olarak sermayesinin %100'üne sahip olduğu Beko Electrical Appliances Co. Ltd. unvanlı bağlı ortaklığı tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Jiangsu Eyaleti Changzhou şehrinde bulunan üretim tesisi, tesisin bulunduğu arazinin kullanım hakkı ile üretim tesisinde yer alan sabit varlıkların, KDV yükümlülüğü sonrası nihai olarak 112.346.397 CNY (yaklaşık 139 milyon TL) tahsil edilmek suretiyle Jiangsu Konka Smart Home Appliances Co. Ltd.'e devri için tüm ön koşullar ve satış sözleşmesinde belirtilen kapanış şartları bugün itibariyle yerine getirilmiş olup, satış bedelinin 105.000.000 CNY tutarındaki peşin kısmının tahsili ile birlikte devir işlemi tamamlanmıştır.
Ziraat Yatırım
Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii (BANVT, Negatif): Şirket'in 3Ç2020 net dönem zararı 58,5mn TL olmuştur. Şirket'in 3Ç2019'da 26,7mn TL net dönem karı açıklamıştı. Satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,5 oranında artan Şirket'in brüt karı ise %65 oranında azalarak 38,1mn TL'ye gerilemiştir. Aynı dönemde operasyonel giderler %20,4 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 4,4mn TL gider kaydedilmiş ve böylece faaliyet zararı 42,4mn TL'ye ulaşmıştır. Yatırım faaliyetlerinden 0,9mn TL gelir kaydedilirken, net finansman giderleri de 14,8mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2,3mn TL'lik vergi gideri sonrası net dönem zararı 58,5mn TL'yi göstermiştir.
3. çeyrek zarar rakamıyla birlikte Şirket'in Ocak-Eylül dönemi net dönem zararı 109,2mn TL'ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde net dönem karı 136,7mn TL idi.
Ziraat Yatırım
Turkcell (TCELL, Nötr): Turkcell hissedarı IMTIS Holdings, şirkette sahip olduğu ve sermayenin %5'ine karşılık gelen 110mn Turkcell hissesini satmak için anlaştığını duyurdu. KAP'ta yer alan açıklamada, hisse başına satış fiyatı 15,25 TL, toplam işlem tutarı ise yaklaşık brüt 1,68 milyar TL olarak belirtildi. Satışın tamamlanmasının ardından IMTIS Holdings'in Turkcell'deki doğrudan hissedarlığı %19,8 olacak. Turkcell'in hissedarlarından Letterone'a ait IMTIS Holdings, 22 Ekim 2020'den geçerli olmak üzere bir yıl boyunca Turkcell'deki %19,8 hissesini ise satmamayı taahhüt etti. Turkcell hisseleri dün günü %6 oranında kayıpla kapattı.
Ziraat Yatırım
Oyak Çimento (OYAKC, Nötr): Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin 10 Kasım 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirket'in %100 iştiraki konumunda bulunan OYAK BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" düzenlemelerinde yer alan usule uygun olarak başlatılan kolaylaştırılmış birleşme prosedürü kapsamında tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirket'e devrolunması suretiyle iki şirketin kolaylaştırılmış usulde birleşmesine, bu amaçla birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına karar verildiği duyurulmuştur.
Ziraat Yatırım
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Nötr): 10/11/2020 tarihinde Banka payları ile ilgili olarak 2.22 TL fiyatla 1mn TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Vakıf (TÜRK.SINAİ KALK.BANKAŞ.MENSUP.MUN.SOS.GÜV.YARD.VAKFI) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TSKB sermayesindeki Vakıf payları 10/11/2020 tarihi itibariyle % 0.98 sınırına ulaşmıştır.
Ziraat Yatırım
Vakıfbank (VAKBN, Nötr): 119 gün vadeli 300mn TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup Vakıfbank Finansman Bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 16-17-18 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 300mn TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 450mn TL nominal tutara yükseltilebilecektir.
Ziraat Yatırım
MSCİ Endeks Değişiklikleri: MSCI 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak endeks değişikliklerini duyurdu. Buna göre MSCİ küçük ölçekli şirketler (MSCI Small Cap) listesine Türkiye'den 12 Şirket (Anadolu Efes (AEFES), Anadolu Sigorta (ANGSR), Bera Holding (BERA), Fenerbahçe Futbol (FENER), Gübre Fabrikaları (GUBRF), İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN), İzmir Demir Çelik (IZMDC), Nuh Çimento (NUHCM), Oyak Çimento (OYAKC), Tofaş (TOASO), Türk Traktör (TTRAK) ve Türkiye Halk Bankası (HALKB) ) dahil edilmiştir. Endekse dahil edilmeleri nedeniyle bu hisselerde hareketlilik görülebilir. Endeksten Türkiye'den herhangi bir şirket çıkarılmamıştır.
Göltaş Çimento (GOLTS, Sınırlı Negatif): Şirket, planlı bakım ve revizyon çalışmaları için, Şirket klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitesinin yaklaşık %40 'ını temsil etmekte olan 1.fırının 4 haftalık bir süre için duruşa geçirilmesine karar verildiğini duyurmuştur.
Ziraat Yatırım
İnşaat: Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks eylülde bir önceki aya göre %2,11, geçen yılın aynı ayına göre % 16,11 yükseldi.
Ziraat Yatırım