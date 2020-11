Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 11/11/2020

Arçelik (ARCLK, Nötr) 30.09.2020 tarihli açıklamasına takiben Ardutch B.V. üzerinden dolaylı olarak sermayesinin %100'üne sahip olduğu Beko Electrical Appliances Co. Ltd. unvanlı bağlı ortaklığı tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Jiangsu Eyaleti Changzhou şehrinde bulunan üretim tesisi, tesisin bulunduğu arazinin kullanım hakkı ile üretim tesisinde yer alan sabit varlıkların, KDV yükümlülüğü sonrası nihai olarak 112.346.397 CNY (yaklaşık 139 milyon TL) tahsil edilmek suretiyle Jiangsu Konka Smart Home Appliances Co. Ltd.'e devri için tüm ön koşullar ve satış sözleşmesinde belirtilen kapanış şartları bugün itibariyle yerine getirilmiş olup, satış bedelinin 105.000.000 CNY tutarındaki peşin kısmının tahsili ile birlikte devir işlemi tamamlanmıştır.

Ziraat Yatırım