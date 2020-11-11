Son dakika haberler: Altın fiyatları sert düştü! Uzman isimden dikkat çeken altın yorumu geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

AŞI HABERİYLE ALTIN SERT DÜŞTÜ HİSSE SENETLERİ RALLİ YAPTI

Piyasalar yeni haftaya ise bütün dünyayı yakından ilgilendiren önemli bir gelişme ile başladı. Pfizer/BionTech geliştirdiği aşının yüzde 90 oranında etkinliğinin olduğun açıklanması ve herhangi bir yan etkisinin bulunmadığının bildirilmesi piyasalarda risk iştahını artırdı. Bu durum yurt içinde ve yurt dışında hisse senedi piyasalarında hızlı yükselişlere neden olurken, altın ve dolarda gevşemelere neden oldu.

Aşı haberiyle altın fiyatları hafta başında sert düşüşe geçti. Ons altın, 1850 dolara kadar çekilirken, gram altın ise 481 lirayı gördü.

BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞTU ALTINDAKİ DÜŞÜŞ HIZ KAZANDI

Başkan Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki AK Parti Grup Toplantısı'nda ekonomiyle ilgili yaptığı açıklamaların ardından dolar sert düşerek 7,87 liraya kadar geriledi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Faiz sebep, enflasyon neticedir ve bunu başaracağız. İnşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Bunun için en kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte, ardından kademeli olarak orta vadeli hedeflerimize doğru indirmekte kararlıyız" ifadesini kullandı.

Dolar kurundaki sert düşüş sonrası gram altın fiyatları 474 lirayı gördü.