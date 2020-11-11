Son dakika haberler: Altın fiyatları sert düştü! Uzman isimden dikkat çeken altın yorumu geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Son dakika haberi… Altın fiyatları Kasım ayına hareketli başladı. ABD Başkanlık seçimlerinden gelen haber akışıyla özellikle Joe Biden'ın kazanması ile büyük teşvik paketi beklentisinin güçlenmesi altına olan talebi artırdı. Ons altın fiyatları Cuma günü 1960 dolara kadar yükselirken gram altın hem ons hem de dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 540 lirayı görerek tarihi zirvesini test etti. Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıları bu alandaki son dakika gelişmelerini araştırmaya itti.
AŞI HABERİYLE ALTIN SERT DÜŞTÜ HİSSE SENETLERİ RALLİ YAPTI
Piyasalar yeni haftaya ise bütün dünyayı yakından ilgilendiren önemli bir gelişme ile başladı. Pfizer/BionTech geliştirdiği aşının yüzde 90 oranında etkinliğinin olduğun açıklanması ve herhangi bir yan etkisinin bulunmadığının bildirilmesi piyasalarda risk iştahını artırdı. Bu durum yurt içinde ve yurt dışında hisse senedi piyasalarında hızlı yükselişlere neden olurken, altın ve dolarda gevşemelere neden oldu.
Aşı haberiyle altın fiyatları hafta başında sert düşüşe geçti. Ons altın, 1850 dolara kadar çekilirken, gram altın ise 481 lirayı gördü.
BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞTU ALTINDAKİ DÜŞÜŞ HIZ KAZANDI
Başkan Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki AK Parti Grup Toplantısı'nda ekonomiyle ilgili yaptığı açıklamaların ardından dolar sert düşerek 7,87 liraya kadar geriledi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Faiz sebep, enflasyon neticedir ve bunu başaracağız. İnşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Bunun için en kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte, ardından kademeli olarak orta vadeli hedeflerimize doğru indirmekte kararlıyız" ifadesini kullandı.
Dolar kurundaki sert düşüş sonrası gram altın fiyatları 474 lirayı gördü.
"Kısa ve orta vadede altın fiyatları içi beklentiler neler?" sorusunu A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.
ALTIN FİYATLARINDA KISA VADEDE OYNAKLIK SÜREBİLİR
Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" dedi.
"KORONAVİRÜS AŞISI HABERİLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"
Aşı haberiyle hisse senedi piyasalarında bir ralli görüldüğünü ancak altın fiyatlarında ciddi bir düşüş gözlemlendiğini bildiren Bal, "Salgın kaynaklı gelişmeleri ve koronavirüs aşı haber akışını yakından takip edeceğiz" açıklamasını yaptı.
AŞI KAYNAKLI OLUMLU GELİŞMELER ALTIN FİYATLARI İÇİN BASKI UNSURU
Koronavirüs endişelerinin artış kaydetmesiyle piyasalarda risk iştahının baskılanmasının kısa vadede altına olan ilgiyi beraberinde getirebileceğini belirten uzman isim, "Ama aşı kaynaklı olumlu gelişmeler kısa vadede altın fiyatları için baskı unsuru oluşturuyor ve burada yukarı yönlü hareketleri sınırladığını görebiliriz" dedi.
ALTIN HİSSE SENETLERİYLE ALINAN RİSKLERİ HEDGE'LİYOR
Orta ve uzun vadede altın fiyatları konusunda genel beklentinin yukarı yönlü kalmaya devam ettiğini ifade eden Bal, "Bunun temel nedeni faizlerin oldukça düşük olduğu ortamda para birimlerine olan ilginin devam edecek olması. Altın genel olarak portföylerde tercih edilen bir yatırımcı aracı. Özellikle hisse senedi piyasalarında yatırım yapan yatırımcıların burada aldıkları riskleri 'Hedge'lemek adına altın tarafında pozisyonlarını koruyabileceklerini bu tarafa ağırlık verebileceklerini değerlendiriyorum" açıklamasını yaptı.
DOLARDA ZAYIFLAMA HİSSE SENETLERİ VE ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ
Uzman isim konuşmasının son bölümde ise, "Orta ve uzun vadede dolarda zayıflama dolarda zayıflama hisse senedi ve altın tarafında yukarı yönlü fiyatlama beklentimizi genel olarak koruduğumuzu söyleyebilirim" dedi.
İşte Onurcan Bal'ın A Para'daki o açıklamaları:
Onurcan Bal: Aşı kaynaklı olumlu gelişmeler altın fiyatlarında düşüşleri beraberinde getirebilir