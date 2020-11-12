Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz: İhtiyaç olur ise daha fazla teşvik sağlayabiliriz

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, COVID-19 salgınının etkilerine karşı koymak için ihtiyaç duyulması durumunda Almanya'nın daha fazla kurtarma ve teşvik tedbiri açıklamak için yeterli mali ateş gücü olduğunu söyledi.

RND gazetesine konuşan Scholz, "Bizim ülkemizin, pandemiyi kontrol altına almak ve ilişkili ekonomik sonuçlarını hafifletmek için bu yıl ve gelecek yıl gerekli her şeyi yapmak için finansal gücü var" dedi. Almanya, Mart ayından bu yana açıkladığı benzeri görülmemiş kurtarma ve teşvik tedbirlerinin finansmanı için 218 milyar eurola varan net borçlanma gerçekleştirdi.

Konuya yakın kaynaklara göre Scholz, daha fazla yardım tedbirini finanse etmek ve salgının ikinci dalgasında şirketlerin ayakta kalmalarına yardım için gelecek yıl 120 milyar euro daha yeni borçlanma planlıyor.

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