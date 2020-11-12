Başkan Erdoğan konuştu: Dev bankalar TL konusunda pozitife döndü

Citi ve Societe Generale, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada yeni bir ekonomi stratejisi izleneceğini ifade etmesi sonrası Türk Lirası konusunda pozitife döndüler.
Citi yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın para politikasında daha ortodoks bir duruş sinyalini verdiğini belirterek, "Bu, Cumuhrbaşkanı'ndan duyduğumuz en şahin açıklamaydı ve dikkat göstermeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı. Citi, Cumhurbaşkanı'nın bu şahin açıklamaları sonrasında Türk Lirası için daha önce "ağırlığını azalt" olan tavsiyesini değiştirdi ve yüzde 1 "ağırlığını artır'a geçti.
Societe Generale de benzer değerlendirmelerde bulunarak Türk Lirası için hem ABD Doları hem de euro karşısında 'al' tavsiyesi verdi. Societe Geneale analisti Kalen yatırımcılara gönderdiği bilgi notunda, "Bu hafta boyunca yaşananlar, Türkiye'nin daha ortodoks bir çerçeveye doğru geri dönme yönünde politika yapımında dramatik bir değişiklik yapmaya istekli olduğunu kanıt oluşturdu" dedi.Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolarda sert düşüş Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırdı: Endeks tüm zamanların en yükseğini gördü