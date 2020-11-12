Başkan Erdoğan konuştu: Dev bankalar TL konusunda pozitife döndü

Citi yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın para politikasında daha ortodoks bir duruş sinyalini verdiğini belirterek, "Bu, Cumuhrbaşkanı'ndan duyduğumuz en şahin açıklamaydı ve dikkat göstermeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı. Citi, Cumhurbaşkanı'nın bu şahin açıklamaları sonrasında Türk Lirası için daha önce "ağırlığını azalt" olan tavsiyesini değiştirdi ve yüzde 1 "ağırlığını artır'a geçti.