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'dan açıklaması: Anlaşmaya varılabileceğine inanıyorum

Başbakanı , ile sonrası dönem için bir ticaret anlaşmasına varılabileceği konusunda umutlu olduğunu söyledi

Giriş Tarihi: 12.11.2020 09:42 Son Güncelleme: 12.11.2020 09:43 ABONE OL
Boris Johnson'dan Brexit açıklaması: Anlaşmaya varılabileceğine inanıyorum

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği ile Brexit sonrası dönem için bir ticaret anlaşmasına varılabileceği konusunda umutlu olduğunu söyledi. Bir anlaşmaya hala varılabileceğine inandığını ifade eden Johnson, ancak bunun için Brüksel'in İngiltere'nin öncelikleri anlaması gerektiğini ifade etti.

Johnson, "Yapılması gereken bir anlaşma var ve biz bunu yapmaya istekliyiz, ama anlaşmanın yapılması dostlarımızın ve ortaklarımızın bizin nereye varmızı gerektiğini anlamalarına bağlı" diye konuştu.

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Boris Johnson'dan Brexit açıklaması: Anlaşmaya varılabileceğine inanıyorum
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