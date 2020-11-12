SON DAKİKA HABER! Merkez Bankası'ndan dijital devrim: Artık para transferleri saniyeler içinde yapılacak

PARA TRANSFERLERİ SANİYELER İÇERİSİNDE 7 GÜN 24 SAAT GERÇEKLEŞEBİLECEK



TCMB'den yapılan açıklamada, TCMB'nin yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamladığı vurgulandı ve "FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olarak isimlendirilen bu yeni sistem ile vatandaşlarımız farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceklerdir" denildi.