Haberler Haberler Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları için düşüş sert oldu! Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

HABERİ: için düşüş sert oldu! Uzman isimden flaş : yükselecek mi?

haberi… Covid-19 salgınındaki vaka sayıları, tedavi ve aşı gelişmeleriyle yön buluyor. Covid-19 vaka sayılarındaki artış tüm dünyada tedbirleri yeniden gündeme getirirken fiyatları bu taraftan gelen haber akışı ile destek bulmaya çalıştı. Son gelen Covid-19 aşısının yüzde 90 oranında etkinliğinin olduğunun duyurulması altın fiyatları için başlıca baskılayıcı unsur oldu. Bu haberle beraber altın fiyatları hafta başında sert düşerek tarafında 1850 dolara, tarafında ise 481 lirayı gördü. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası ise düşüşünü hızlandırarak 466 lira seviyesini gördü. Yatırımcılar '", "" sorularına yanıt ararken, Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, A Para'da yayına katılarak altın fiyatları konusunda son dakika değerlendirmelerde bulundu. Bal, yatırımcıların en çok merak ettikleri orta ve uzun vadeli altın beklentilerini açıkladı...

A PARA İNTERNET
Giriş Tarihi: 12.11.2020 08:38 Son Güncelleme: 12.11.2020 09:13 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları için düşüş sert oldu! Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

haberi… Kasım ayına hareketli başladı. ABD'de Başkanlık seçimlerinden gelen haber akışıyla özellikle Joe Biden'ın kazanması ile büyük teşvik paketi beklentisinin güçlenmesi talebini artırdı. fiyatları geçtiğimiz Cuma günü 1960 dolara kadar artış kaydederken hem hem de dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 540 lirayı görerek tarihi zirvesini gördü. Altın fiyatları için yaşanan bu hareketlilik yatırımcıları son dakika gelişmelerini takip etmeye itti.

SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları için düşüş sert oldu! Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

AŞI HABERİYLE ALTIN SERT DÜŞTÜ HİSSE SENETLERİ RALLİ YAPTI

Piyasalar yeni haftaya ise bütün dünyayı yakından ilgilendiren önemli bir gelişme ile başladı. Pfizer/BionTech geliştirdiği aşının yüzde 90 oranında etkinliğinin olduğun açıklanması ve herhangi bir yan etkisinin bulunmadığının bildirilmesi piyasalarda risk iştahını artırdı. Bu durum yurt içinde ve yurt dışında hisse senedi piyasalarında hızlı yükselişlere neden olurken, ve dolarda gevşemelere neden oldu.

Aşı haberiyle hafta başında sert düşüşe geçti. , 1850 dolara kadar çekilirken, ise 481 lirayı gördü.

BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞTU ALTINDAKİ DÜŞÜŞ HIZ KAZANDI

Başkan Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki AK Parti Grup Toplantısı'nda ekonomiyle ilgili yaptığı açıklamaların ardından dolar sert düşerek 7,79 liraya kadar geriledi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Faiz sebep, enflasyon neticedir ve bunu başaracağız. İnşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Bunun için en kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte, ardından kademeli olarak orta vadeli hedeflerimize doğru indirmekte kararlıyız" ifadesini kullandı.

Dolar kurundaki sert düşüş sonrası altın fiyatları yaklaşık %4,5 düşüş gösterek 466,7 lirayı gördü.

SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları için düşüş sert oldu! Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

"Kısa ve orta vadede içi beklentiler neler?" sorusunu A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.

SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları için düşüş sert oldu! Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

ALTIN FİYATLARINDA KISA VADEDE OYNAKLIK SÜREBİLİR

kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları için düşüş sert oldu! Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

"KORONAVİRÜS AŞISI HABERİLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Aşı haberiyle hisse senedi piyasalarında bir ralli görüldüğünü ancak fiyatlarında ciddi bir düşüş gözlemlendiğini bildiren Bal, "Salgın kaynaklı gelişmeleri ve koronavirüs aşı haber akışını yakından takip edeceğiz" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları için düşüş sert oldu! Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

AŞI KAYNAKLI OLUMLU GELİŞMELER ALTIN FİYATLARI İÇİN BASKI UNSURU

Koronavirüs endişelerinin artış kaydetmesiyle piyasalarda risk iştahının baskılanmasının kısa vadede altına olan ilgiyi beraberinde getirebileceğini belirten uzman isim, "Ama aşı kaynaklı olumlu gelişmeler kısa vadede için baskı unsuru oluşturuyor ve burada yukarı yönlü hareketleri sınırladığını görebiliriz" dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları için düşüş sert oldu! Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

ALTIN HİSSE SENETLERİYLE ALINAN RİSKLERİ HEDGE'LİYOR

Orta ve uzun vadede konusunda genel beklentinin yukarı yönlü kalmaya devam ettiğini ifade eden Bal, "Bunun temel nedeni faizlerin oldukça düşük olduğu ortamda para birimlerine olan ilginin devam edecek olması. genel olarak portföylerde tercih edilen bir yatırımcı aracı. Özellikle hisse senedi piyasalarında yatırım yapan yatırımcıların burada aldıkları riskleri 'Hedge'lemek adına altın tarafında pozisyonlarını koruyabileceklerini bu tarafa ağırlık verebileceklerini değerlendiriyorum" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları için düşüş sert oldu! Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

DOLARDA ZAYIFLAMA HİSSE SENETLERİ VE ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Uzman isim konuşmasının son bölümde ise, "Orta ve uzun vadede dolarda zayıflama dolarda zayıflama hisse senedi ve tarafında yukarı yönlü fiyatlama beklentimizi genel olarak koruduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları için düşüş sert oldu! Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

İşte Onurcan Bal'ın A Para'daki o açıklamaları:

Onurcan Bal: Aşı kaynaklı olumlu gelişmeler altın fiyatlarında düşüşleri beraberinde getirebilir

SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları için düşüş sert oldu! Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?

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SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları için düşüş sert oldu! Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?
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