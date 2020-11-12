Türkiye'nin risk primi Mart'tan beri ilk kez 400 puanın altına indi

Hafta sonu gerçekleşen yoğun haber akışının ardından Türk Lirası cinsi varlıklara yönelik talebin artmasıyla birlikte tahvil faizleri ve ülke risk primi düştü.

CDS PRİMLERİ MART'TAN BERİ İLK KEZ 400'ÜN ALTINA İNDİ

Türkiye'nin 5 yıl vadeli kredi temerrüt takas (CDS) primi hafta başından bu yana 500 baz puan seviyesinin üzerinden kademeli olarak Mart'tan beri ilk kez 400 baz puanın altına geriledi.

Türkiye'nin 2 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi Pazartesi gününden bu yana 177 baz puan azalarak yüzde 13.47'ye geriledi. 10 yıllıkların faizi yüzde 12.26 ile 27 Temmuz'dan beri en düşük düzeyi gördü.

CDS PRİMİ NEDİR?

CDS şirketleri ülkenin borçlarını ödeyememesi riskine karşı yani iflas riskine karşı alacaklının alacaklarını sigortalayan bir sözleşme satar ve bu sözleşmenin fiyatı da ülkenin CDS primidir. Bir ülkenin ya da şirketin CDS primi ne kadar yüksekse borçlanma maliyeti de o kadar yüksek demektir. Çünkü bu prim ister istemez faize yansımaktadır.

DOLARDAKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 10'U AŞTI

Dolar/TL kuru hafta başından beri 8.5153'lük Cuma günkü kapanıştan bu yana yüzde 10'dan fazla düşüşle 7.6844'e kadar çekildi.

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