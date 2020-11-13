SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan ekonomide yeni dönem mesajları!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'da AK Parti Tekirdağ 7.Olağan İl Kongresi'nde ekonomide yeni dönem mesajlarını sürdürdü.

Başkan Erdoğan, "Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde, gözle görülür hareketlenme başladı. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale gelmiştir. Ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz.

"YENİ BİR İSTİKRAR, BÜYÜME VE İSTİHDAM ODAKLI SEFERBERLİK BAŞLATIYORUZ"

Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makro ekonomik istikrar olmak üzere 3 sac ayağı üzerinde inşa ederek, inşallah hedeflerimize ulaştıracağız. Öncelikli hedefimiz enflasyonu hızlıca tek haneli seviyeye çekmek. Yabancı yatırımcıları ülkemizde süratle yatırım yapmaya çağırıyorum. Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz" açıklamasını yaptı.

Erdoğan Salı günü grup toplantısında yaptığı konuşmada ekonomide yeni döneme dair mesajlar vermiş, gerekirse acı reçeteyi alabileceklerini söylemişti.