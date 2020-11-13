Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 13/11/2020

Karsan Otomotiv (KARSN, Nötr): Şirket Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu otobüs ihalesine 15 Ekim 2020 tarihinde katılım göstermiş olup, Şirketin 70 adet solo (en az 12 metre) ve 30 adet körüklü (en az 18 metre) CNG yakıtlı otobüsler için verdiği teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu ihale mercii tarafından yapılan inceleme sonucunda şirkete bildirilmiştir. 5 yıl süre ile garanti ve bakım onarım işlemlerinin de üstlenildiği söz konusu ihaleye ilişkin süreç devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.

Ziraat Yatırım