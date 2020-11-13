Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 13/11/2020

13 Kasım 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Anadolu ISUZU (ASUZU, Sınırlı Negatif): Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu toplam 109 adet otobüs alımına ilişkin şehir içi toplu taşıma ihalesinin 102 adetlik kısmına en iyi teklifin, Şirketimiz tarafından verildiği 15 Ekim 2020 tarihli KAP açıklamasında duyurulmuştu. 11 Kasım 2020 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen İhale Komisyonu kararına göre; yapılan incelemeler sonucunda, teklifimizin idari ve teknik şartnamede yer alan bazı gereklilikleri sağlayamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir. Şirket tarafından Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, konuya ilişkin olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne itiraz başvurusunda bulunulacaktır.
Ziraat Yatırım
Doğan Holding (DOHOL, Sınırlı Pozitif): Şirket, doğrudan bağlı ortaklığı Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. hisselerinde 12.11.2020 tarihinde, 31,56 - 32,18 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 31,99 TL) 140.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. sermayesindeki payı 12.11.2020 tarihi itibariyle %68,90 olmuştur.
Ziraat Yatırım
Halkbank (HALKB, Nötr): Halkbank'ın 2020 yılının üçünü çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %66,8 oranında azalarak 315mn TL'ye gerilemiş, ancak hem bizim beklentimiz olan 360mn TL hem de piyasa beklentisi olan 347mn TL'nin biraz altında gerçekleşmiştir. Banka beklentimizin aksine vergi geliri elde ederken, ticari zarar ise beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Banka'nın geçen yılın üçüncü çeyreğindeki net dönem karı 308mn TL idi.
Ziraat Yatırım
Karsan Otomotiv (KARSN, Nötr): Şirket Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu otobüs ihalesine 15 Ekim 2020 tarihinde katılım göstermiş olup, Şirketin 70 adet solo (en az 12 metre) ve 30 adet körüklü (en az 18 metre) CNG yakıtlı otobüsler için verdiği teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu ihale mercii tarafından yapılan inceleme sonucunda şirkete bildirilmiştir. 5 yıl süre ile garanti ve bakım onarım işlemlerinin de üstlenildiği söz konusu ihaleye ilişkin süreç devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
Ziraat Yatırım
Petkim (PETKM, Nötr): Çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş yıl karından karşılanmak üzere, 2.112mn TL'den 2.534,4mn TL'ye artırılması için SPK'ya yapılan başvuru onaylanmıştır.
Ziraat Yatırım
Borsa İstanbul: 2018 sonunda faaliyete geçtikten sonra günlük ortalama işlem hacmi 1 milyar ABD Dolarının üzerine çıkan FX Swap Pazarından sonra Kıymetli Madenler Swap Pazarı da 16 Kasım 2020'de faaliyete geçecek. Altın karşılığı TL, USD ve EURO takas işlemleri yapılmasını sağlayacak Kıymetli Madenler Swap Pazarı açılacağını söyleyen Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, bu pazarda kilobar altın ile Türk Lirası, Amerikan Doları, Euro cinsi para birimlerinin belirlenen koşullarda birbirleri ile değişimini amaçlayan swap işlemleri gerçekleştirileceğini belirtti. Takasbank'ın merkezi karşı taraf hizmeti vereceği Pazarda Borsa düzenlemeleri uyarınca yetkilendirilen Bankalar ve Aracı Kurumlar işlem yapabilecekler. Yeni kurulacak pazarın kıymetli maden piyasasında derinliği artırarak işlem maliyetlerini düşürmeye katkıda bulunması bekleniyor. Kaynak: Dünya
Anel Elektronik (ANELE): 04.09.2020 tarihli KAP duyurusunda paylaşılan, Fit-out Works at Lusail Katara (Cresent) Hotel projesi elektrik, mekanik ve tesisat işleri sözleşmesine ilişkin görüşmelerin tamamlandığı, ilgili sözleşmenin Katar Devletinde şirketin mukim bağlı ortaklığı olan ANEL MEP Maintenance and Operations LLC ile IMAR Trading & Contracting WLL arasında 12.11.2020 tarihinde imzalandığı duyurulmuştur. Projenin 16(onaltı) ayda tamamlanması planlanmaktadır.
Ziraat Yatırım
Kafein Yazılım (KFEIN): Şirket Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda, siber güvenlik ürünleri alanında faaliyet gösteren 5mn TL ödenmiş sermayeli Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş.'nin Sn. Mehmet Murat Eraydın'a ait beheri 1.000 TL değerinde 2.550 adet nama yazılı payının (%51) toplam 45,4mn TL bedel karşılığında satın alınmasına karar verildiği duyurulmuştur.
Ziraat Yatırım
Ulusoy Un (ULUUN): %100 Bağlı Ortaklığı olan Rolweg S.A, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)' nun 11.11.2020 tarihinde yapmış olduğu Buğday İthalatı ihalesinde vermiş olduğu teklif ile 24,5mn USD ( 192,5mn TL) değerinde ihale kazanmıştır
Ziraat Yatırım.