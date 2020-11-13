Haberler Haberler Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları çakıldı! Altın fiyatları neden düştü? 3 uzmandan flaş altın yorumu geldi…

| çakıldı! fiyatları neden düştü? 3 uzmandan flaş geldi…

haberi... Kasım ayıyla beraber sert dalgalanmalar yaşadı. , pandemi sürecinde özellikle vaka artışı ve teşvik beklentileriyle yön aradı. ABD-Avrupa'da ciddi şekilde artan koronavirüs vaka sayıları ve teşvik beklentileri ile fiyatları 1950 dolar bandını aştı. altın fiyatları artışına dolar kurundaki hareketlilik eklenince fiyatları ise 540 lira seviyesini görerek tarihi zirvesini test etti. Ancak koronavirüs aşısının yüzde 90 oranında etkinliğinin olduğunun duyurulması altın fiyatları için yönü aşağı çevirdi. Bunun üzerine Başkan Erdoğan'ın açıklamaları eklenince dolar kuru ve altın fiyatları adeta çakıldı. Ons altın hafta içi en düşük 1850 doları görürken, gram altın fiyatları sadece bir kaç günde 460 liraya kadar çekildi. Altın fiyatları üzerindeki bu oynaklık yatırımcıları '", "", "Gram altın ne kadar" sorularına yanıt aramaya yöneltti. Altın fiyatları için son dakika gelişmeleri, uzmanların dikkat çeken yorum ve analizleri haberin detayında...

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Giriş Tarihi: 13.11.2020 20:54 Son Güncelleme: 13.11.2020 21:18 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları çakıldı! Altın fiyatları neden düştü? 3 uzmandan flaş altın yorumu geldi…

haberleri… için oynaklık arttı. Piyasalarda Kasım ayı hareketli geçiyor. Oynaklığın başlıca nedeni olarak ABD Başkanlık seçimleri ve sürecindeki haber akışı olarak gösterilirken, özellikle resmi olmayan sonuçlara göre seçimin galibinin Joe Biden'ın olması ile büyük teşvik paketi beklentisinin güçlenmesi talebini artırdı.

SON DAKİKA | Altın fiyatları çakıldı! Altın fiyatları neden düştü? 3 uzmandan flaş altın yorumu geldi…

geçtiğimiz Cuma günü 1960 dolara kadar artış kaydederken hem ons hem de dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 540 lirayı görerek tarihi zirvesini gördü. Ancak bu hafta yaşanan gelişmeler fiyatlarında yönü aşağı çevirirken, düşüş çok sert oldu. Bu dalgalanma yatırımcıları gelişmelerini takip etmeye iten en büyük etmen olarak dikkat çekti.

GRAM ALTIN KASIM AYINDA TARİHİ ZİRVESİNİ GÖRDÜ

fiyatları Ekim ayını 1879 dolar seviyesinden altın fiyatları ise 504 lira seviyesinden kapattı. Kasım ayına yükseliş hareketiyle başlayan ons altın resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın ABD'nin yeni başkanı olacağının açıklaması ile 1960 dolar seviyesini gördü. Ons tarafındaki yükseliş hareketine yurt içinde dolar kurundaki yükseliş eklenince gram altın 540 lirayı görerek tarihi zirvesine yükseldi.

SON DAKİKA | Altın fiyatları çakıldı! Altın fiyatları neden düştü? 3 uzmandan flaş altın yorumu geldi…

AŞI HABERİ ALTIN FİYATLARINDA YÖNÜ DEĞİŞTİRDİ

Piyasalar ise yeni haftaya bütün dünyada gündem yaratacak haberiyle girdi. Amerikan ilaç firması Pfizer, Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile ortak geliştirdiği aşısının etkinlik oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu açıkladı. Bu haber, dünya çapında ekonomiyi ve gündelik hayatı alt üst eden koronavirüs pandemisine karşı mücadelede kazanılan büyük bir zafer olarak algılandı.

HİSSE SENETLERİ RALLİ YAPTI! DOLAR VE ALTIN DÜŞTÜ

Aşı haberi piyasalarda hisse senetlerinde rallilere neden olurken, için yönün aşağı dönmesine neden oldu. 100 dolardan fazla değer kaybederek 1850 dolar seviyesine çekildi. ise tarafında tersine esen rüzgar ile düşüşe geçti.

SON DAKİKA | Altın fiyatları çakıldı! Altın fiyatları neden düştü? 3 uzmandan flaş altın yorumu geldi…

GRAM ALTIN SADECE BİR KAÇ GÜNDE 80 LİRAYA YAKIN DÜŞTÜ: KAYIP YÜZDE 14'Ü AŞTI

Zaten düşüş eğilimi gösteren altındaki bu harekete dolar kurundaki sert düşüş hareketi eklenince aşağıda 460 liraya kadar çekildi. Böylece gram altındaki kayıp sadece birkaç günde yüzde 14'ü aşarak 80 liraya yaklaştı.

Başkan Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki AK Parti Grup Toplantısı'nda ekonomiyle ilgili, "Faiz sebep, enflasyon neticedir ve bunu başaracağız. İnşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Bunun için en kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte, ardından kademeli olarak orta vadeli hedeflerimize doğru indirmekte kararlıyız" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA | Altın fiyatları çakıldı! Altın fiyatları neden düştü? 3 uzmandan flaş altın yorumu geldi…

GRAM ALTIN FİYATLARINDA YÖNÜ ONS VE DOLAR KURU BELİRLİYOR

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ile dolar kuru 7.60 lira kadar çekildi. Uzmanlar Başkan Erdoğan'ın yaptığı piyasa dostu açıklamalarının piyasalarda risk iştahını artırdığını ve belirsizliği dağıttığını ifade etti.

fiyatlarında yönü ve Dolar/TL'deki seyir belirliyor. Uzmanlar altının belirsizlik seven bir yatırım aracı olduğunu ve sürecinden gelecek tedavi ve aşı haberlerine aşırı duyarlı olduğunun altını çizdi.

SON DAKİKA | Altın fiyatları çakıldı! Altın fiyatları neden düştü? 3 uzmandan flaş altın yorumu geldi…

"ALTIN FİYATLARINDA KISA VADEDE OYNAKLIK SÜREBİLİR"

A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.

kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.

Aşı haberiyle hisse senedi piyasalarında bir ralli görüldüğünü ancak altın fiyatlarında ciddi bir düşüş gözlemlendiğini bildiren Bal, "Salgın kaynaklı gelişmeleri ve aşı haber akışını yakından takip edeceğiz. Koronavirüs endişelerinin artış kaydetmesiyle piyasalarda risk iştahının baskılanmasının kısa vadede altına olan ilgiyi beraberinde getirebileceğini belirten uzman isim, "Ama aşı kaynaklı olumlu gelişmeler kısa vadede için baskı unsuru oluşturuyor ve burada yukarı yönlü hareketleri sınırladığını görebiliriz" dedi.

SON DAKİKA | Altın fiyatları çakıldı! Altın fiyatları neden düştü? 3 uzmandan flaş altın yorumu geldi…

DOLARDA ZAYIFLAMA HİSSE SENETLERİ VE ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Uzman isim konuşmasının son bölümde ise, "Orta ve uzun vadede dolarda zayıflama, hisse senedi ve tarafında yukarı yönlü fiyatlama beklentimizi genel olarak koruduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

SON DAKİKA | Altın fiyatları çakıldı! Altın fiyatları neden düştü? 3 uzmandan flaş altın yorumu geldi…

"GRAM ALTIN 440-430 LİRAYA KADAR GEVŞEYEBİLİR"

İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer gram altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özer, altında başlayan düşüş eğiliminin ilk etapta 453 TL seviyesine kadar sürmesini beklediğini ifade etti. Uzman isim dolar kurundaki sert değer kaybının gram altını aşağı doğru ittiğini belirterek, 19 Kasım'da gerçekleşecek TCMB PPK toplantısına işaret etti. Özer, "19 Kasım Merkez Bankası para politikası toplantısında faizlerin piyasa beklentisine uyumlu bir şekilde artırılması halinde dolar kurundaki düşüşler hız kazanabilir. Bu noktada ilerleyen dönemde 440-430 lira bandına doğru hareketlenebilir" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA | Altın fiyatları çakıldı! Altın fiyatları neden düştü? 3 uzmandan flaş altın yorumu geldi…

"KORONAVİRÜS AŞISINDA TARİH NETLEŞİRSE ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDEKİ BASKI ARTAR"

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi:

" altında görünüm değişmiyor. Son dönemde küresel risk iştahındaki toparlanmaya karşın dolar endeksinin dirençli bir görünüm sergiliyor oluşu ons altında anlamlı bir değişim görmemize izin vermiyor. Bu kapsamda fiyatların 1970 dolar merkezli bir bant içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Her ne kadar korona virüs vaka sayılarındaki artış ekonomik aktiviteyi tehdit etmeye devam ediyor olsa da aşının yakın zamanda piyasaya sürüleceğine ilişkin beklentilerin etkisiyle bunun altına yönelimi anlamlı şekilde tetiklemediğini görüyoruz. Pfizer'ın ardından Moderna'nın da çalışmalarda ilerleme kaydetmesi pozitif sinyaller verirken aşının dağıtımına başlanacağı tarihin netleşmesi durumunda bunun üzerindeki baskıyı artırabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor."

SON DAKİKA | Altın fiyatları çakıldı! Altın fiyatları neden düştü? 3 uzmandan flaş altın yorumu geldi…

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SON DAKİKA | Altın fiyatları çakıldı! Altın fiyatları neden düştü? 3 uzmandan flaş altın yorumu geldi…
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